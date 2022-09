Potente huracán Fiona azota Bermudas, avanza hacia Canadá

September 23, 2022, 3:49 AM

Published: September 23, 2022, 3:49 AM

En esta imagen, distribuida por el Centro Nacional de Huracanes y la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica, se muestra una vista satelital del huracn Fiona mientras avanza frente a la costa atlntica estadounidense, el 22 de septiembre de 2022. (NOAA via AP) (Uncredited)

SAN SALVADOR – Fiona, un huracán de categoría 4, azotó Bermudas con fuertes lluvias y vientos a su paso por la isla a primera hora del viernes siguiendo una trayectoria que, según las predicciones, lo acercará al noreste de Canadá más tarde en el día como un meteoro todavía potente. Las autoridades de Bermudas abrieron albergues y cerraron escuelas y oficias antes de la llegada del huracán. En un tuit, el primer ministro, David Burt, instó a la población a “cuidarse y cuidar a sus familias. Recordemos controlar y cuidar también a nuestros mayores, familiares y vecinos”. El Centro de Huracanes de Canadá emitió una alerta por huracán que abarca amplias zonas en la costa de Nueva Escocia, Terranova y la Isla del Príncipe Eduardo. Fiona podría llegar a la región convertido en un “gran y potente ciclón postropical con vientos huracanados”, afirmó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). “Va a ser una tormenta que todo el mundo recordará”, dijo Bob Robichaud, meteorólogo de preparación de alertas del centro canadiense. De acuerdo con el NHC, Fiona tenía vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros/hora (130 mph) el jueves en la noche, estaba a unos 315 kms (195 millas) al oeste de Bermuda y avanzaba en dirección norte-noreste a 33 km/h (21 mph). Los vientos huracanados se extendían hasta 185 kms (115 millas) del vórtice y los de fuerza de tormenta tropical llegaban a 445 kms (275 millas). Por el momento, Fiona causó al menos cinco muertes: dos en Puerto Rico, dos en República Dominicana y una en el archipiélago de Guadalupe. La presencia de huracanes en Canadá es inusual, en parte porque una vez que las tormentas llegan a aguas más frías pierden su principal fuente de energía y se convierten en ciclones extratropicales. Pero estos fenómenos pueden tener vientos con fuerza de huracán, aunque cuentan con un núcleo frío en lugar de cálido y no tienen vórtice visible. Pierden su forma simétrica y pueden asemejarse más a una coma. Robichaud explicó en una conferencia de prensa que los modelos prevén unas bajas presiones “históricas” en la región, que podrían causar marejadas y precipitaciones de entre 10 y 20 centímetros (de 4 a 8 pulgadas). Antes de llegar a Bermudas, Fiona causó graves inundaciones y daños en Puerto Rico, lo que llevó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a afirmar el jueves que el gobierno federal está listo para ayudar a la recuperación del territorio. En una sesión informativa con funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés) en Nueva York, Biden dijo: “Estamos juntos en esto”. Cientos de funcionarios de la agencia y de otros departamentos están ya en Puerto Rico, donde Fiona provocó un apagón en toda la isla, agregó. Más de 60% de los clientes seguían sin electricidad el jueves y una tercio de los hogares no tenían agua. Las autoridades locales admitieron que no podían dar una fecha para el restablecimiento completo del servicio. Cinco días después del paso de Fiona, cientos de personas seguían aisladas el viernes debido a los cortes de carretas. ___ Los periodistas de The Associated Press Zeke Miller en Washington, Seth Borenstein en Nueva York, Rob Gillies en Toronto y Maricarmen Rivera Sánchez en San Juan, Puerto Rico, contribuyeron a este despacho.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.