DeSantis declara emergencia en Florida ante tormenta Ian

Esta foto de satlite proveda por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica de Estados Unidos muestra la tormenta tropical Ian sobre el Caribe el 24 de septiembre del 2022. (NOAA va AP) (Uncredited)

El gobernador Ron DeSantis declaró el sábado el estado de emergencia en Florida en momentos en que la tormenta tropical Ian gana fuerza en el Caribe y se espera que genere aguaceros y vientos de velocidad de huracán a la península la semana próxima. DeSantis emitió inicialmente una orden de emergencia para dos docenas de condados el viernes, pero la expandió a todo el estado, alentando a la población y a autoridades locales a prepararse para una tormenta que podrí azotar grandes secciones de Florida. “Esta tormenta tiene el potencial de fortalecerse y convertirse en un poderoso huracán y hacemos un llamado a todos los habitantes de Florida a realizar preparativos”, dijo DeSantis en un comunicado. “Estamos coordinando con todos los socios del gobierno estatal y municipal para que rastreen los potenciales impactos de esta tormenta”. El Centro Nacional de Huracanes informó que se pronostica que Ian tome fuerza rápidamente en los próximos días antes de pasar por el oeste de Cuba y llegar a Florida a mediados de la próxima semana como huracán. John Cangialosi, un especialista en huracanes del Centro Nacional de Huracanes en Miami, dijo que actualmente no está claro dónde Ian azotará Florida con más intensidad y añadió que los residentes deben comenzar a prepararse para la tormenta, incluyendo abastecerse para posibles apagones. “Es demasiado pronto para decir si va a ser un problema en el sureste de Florida o un problema en el centro de Florida o en todo el estado”, afirmó. “Así que en este momento, el mensaje adecuado para quienes viven en Florida es que tienen que estar atentos de los pronósticos meteorológicos y prepararse para el impacto potencial de este sistema tropical”. La declaración del gobernador libera fondos para emergencias y activa a los miembros de la Guardia Nacional de Florida, de acuerdo con su oficina. Su orden subraya que existe el riesgo de marejadas, inundaciones, vientos peligrosos y otras condiciones en diferentes partes del estado.

