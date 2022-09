Pembroke Park discute con Miramar sobre la vigilancia policial; el malestar con la BSO hierve sobre el plan B

PEMBROKE PARK, Fla. – El jefe de policía interino de Pembroke Park señaló a Local 10 News que confía en que la ciudad no tendrá un vacío en el servicio de policía una vez que el contrato de la ciudad con la Oficina del Sheriff de Broward expire el 1 de octubre, pero, hasta el viernes, todavía no hay un plan para proporcionar servicios de aplicación de la ley a la ciudad de unos 6,000 habitantes.

Como informó el jueves Local 10 News, la expiración del contrato dejará a la ciudad sin agentes ni alguaciles que la patrullen, y la BSO sólo ofrecerá respuesta a emergencias, tal como establece la ley de Florida.

Se supone que el largamente retrasado departamento de policía de Pembroke Park no estará listo para su puesta en marcha en febrero, y la ciudad no ha negociado un acuerdo de respaldo con la BSO o con un municipio vecino para que preste servicios policiales.

Los agentes podrían ser enviados desde cualquier parte del condado, y el sheriff Gregory Tony advirtió a la ciudad del aumento de los tiempos de respuesta a las llamadas al 911.

Además, las llamadas que no sean de emergencia, como quejas por ruido, personas sospechosas y choques menores de coches, podrían no recibir respuesta, según una fuente.

La ciudad ha decidido romper con el BSO después de 42 años por las quejas sobre los largos tiempos de respuesta del contrato multimillonario.

El alcalde de Pembroke Park, Geoffrey Jacobs, que durante las reuniones de la comisión municipal no ha ocultado su desprecio por la BSO y Tony, ha dicho que está dispuesto a asumir el riesgo que supone dejar que el contrato expire.

Local 10 News ha sabido que el jefe interino David Howard se reunió con el Departamento de Policía de Miramar en un intento de que los agentes de esa ciudad patrullen temporalmente la ciudad mientras tanto, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.

Howard y el reportero de investigación de Local 10 News, Jeff Weinsier, tuvieron este intercambio el viernes:

Howard: “Pero la tengo. Que no te lo diga no significa que no vaya a ocurrir”.

Si las negociaciones con Miramar no dan resultado, Pembroke Park tendrá que contratar a agentes fuera de servicio de otras jurisdicciones para patrullar la ciudad.

Howard quería contratar a agentes de la BSO fuera de servicio para que patrullaran mientras tanto.

“Estoy dispuesto a pagar por los agentes”, dijo. “Tiene sentido utilizar agentes porque los sistemas informáticos y todo lo demás que es la aplicación de la ley en la actualidad está en marcha”.

Pero la oficina del sheriff se opuso.

En un correo electrónico, la subcomisaria Nichole Anderson calificó la idea de “irreal”, diciendo que las asignaciones fuera de servicio son voluntarias, sin garantías de personal, sin supervisores y sin refuerzos, lo que pone a los agentes en peligro:

Además, el uso de agentes especiales para patrullar en la ciudad no es una solución realista para la situación a la que se enfrenta la ciudad. En primer lugar, las asignaciones de detalles especiales son voluntarias y el BSO no puede garantizar que estos puestos puedan ser dotados de personal, ni siquiera parcialmente. En segundo lugar, que dos agentes patrullen por la ciudad sin supervisión ni apoyo disponible es un grave problema de seguridad. El BSO no pondrá a los agentes en un riesgo innecesario al cubrir estos detalles voluntarios.

En lo que respecta a tu solicitud de dos agentes especiales para patrullar la ciudad, dicha solicitud pone de manifiesto que la ciudad no está en absoluto preparada para prestar servicios policiales a sus habitantes el 1 de octubre de 2022. En la última reunión de la comisión, el alcalde aseguró a los habitantes de la ciudad que tenía un plan para cubrir el déficit de servicios policiales en caso de que no se renovara el contrato. Esta petición de última hora de contratar agentes especiales para que presten servicios de patrulla a la ciudad pone de manifiesto que el alcalde no contaba con dicho plan, lo que pone de manifiesto la imprudencia de esta decisión que tendrá un impacto perjudicial para los habitantes de la ciudad.

En segundo lugar, como ocurre con todos los municipios a los que prestamos servicios, la capacidad de ofrecer ayuda cuando se solicita depende de los términos del AAM y de la disponibilidad de recursos. El acuerdo de ayuda mutua tiene el propósito limitado de prestar asistencia cuando se solicite en caso de “delitos forzosos”, cuando sea necesaria una respuesta inmediata para evitar la muerte inminente, grandes daños corporales o pérdidas sustanciales de bienes; la búsqueda de fugitivos o personas desaparecidas cuando sea necesario para proteger a las personas o los bienes de una amenaza inminente; y otros incidentes espontáneos cuando sea necesario para evitar o sofocar una calamidad importante que afecte a la seguridad de las personas o los bienes. En la medida en que la ciudad solicite ayuda mutua a la BSO que entre en estas categorías y haya recursos disponibles para responder, la BSO proporcionará dicha ayuda, que puede incluir unidades asignadas a West Park. El BSO no proporcionará ayuda mutua para solicitudes que estén fuera de los términos del acuerdo de ayuda mutua, como las llamadas de servicio rutinarias y las investigaciones de accidentes de tráfico (excluyendo los primeros auxilios y el control del tráfico que implique lesiones graves). Además, la ciudad debe entender que BSO no es el único organismo que ofrece dicha ayuda, y que también debe recurrir a otros organismos participantes cuando se necesite ayuda. Por último, la solicitud de ayuda mutua no es automática y debe ser solicitada por un miembro del Departamento de Policía de Pembroke Park cuando sea necesario.

En primer lugar, no es necesario que el Ayuntamiento tenga un acuerdo separado con West Park para la ayuda mutua. La Oficina del Sheriff de Broward presta servicios policiales a West Park y la BSO es parte del acuerdo de ayuda mutua. La ciudad debe entender que la ayuda mutua no sustituye sus obligaciones de prestar servicios policiales a sus residentes, empresas y visitantes. El uso de la ayuda mutua afecta a los recursos disponibles para la protección de los residentes del municipio al que se solicita la ayuda. Dado que la ciudad aún no tiene capacidad para ofrecer ayuda a otros participantes en el acuerdo de ayuda mutua, parece que la ciudad está intentando utilizar los limitados recursos de sus jurisdicciones vecinas mediante la ayuda “mutua” para cubrir su carencia de servicios policiales, que no es lo que el acuerdo pretendía remediar.

Howard respondió a Anderson diciendo que su correo electrónico estaba lleno de “incoherencias”.

En su respuesta, Howard dijo que “me queda claro que la Oficina del Sheriff de Tony no tiene en cuenta la seguridad pública”.

Esto subraya la mala voluntad que se ha creado entre los dirigentes de la ciudad y la BSO a lo largo de los años:

Agente Anderson,

Gracias por su rápida respuesta. No estoy seguro de quién ha escrito su correo electrónico, pero está lleno de incoherencias, así que permítame abordarlas lo mejor que pueda.

No necesitamos un acuerdo separado para la ayuda mutua de West Park, sin embargo, usted me dijo en su carta fechada el 8 de noviembre de 2021 que sí, por eso lo solicité.

Soy consciente de lo que se define como “Ayuda Mutua” y en ningún momento he pedido nada más. Estoy solicitando exactamente los mismos servicios que podrían prestar a ciudades como Lighthouse Point o Miramar. Nada más. Llevo casi dos años solicitando la firma de este documento. Normalmente, su abogado, el Sr. Futch, ha respondido con sarcasmo (puedo facilitar el correo electrónico si es necesario). Hace sólo unos días el Sr. Lynch nos aconsejó que una vez firmado, “¡sólo hay que enviarlo!”.

La contratación de agentes en calidad de “servicio extra” ocurre a diario, el hecho de que se nieguen a permitir que Pembroke Park haga lo mismo como petición de un centro comercial o comunidad cerrada como recurso adicional de seguridad pública para nuestra comunidad dice mucho sobre el compromiso de BSO con la seguridad pública. Esta petición está a la sombra de la declaración pública de Tony de que él decidirá qué llamadas se responderán y cuánto tiempo esperarán las llamadas al 911.

Entiendo a la MMA en lo que respecta al apartado dos; sin embargo, también sé que, aunque solicitemos los servicios de la BSO no vendrá. Estoy seguro de que en algún momento tendremos la necesidad de solicitar sus servicios y si la dirección actual sigue en activo, pero tendré este correo electrónico y me aseguraré de que se le proporcione a quien lo desee también.

En cuanto al párrafo tres, ¿niegan la entrada de agentes de servicio extra a Pembroke Park y, si es así, en qué se basa? Como ya se ha dicho, cualquiera en Broward puede contratar un agente, excepto Pembroke Park. ¿O esa frase era un intento de atacar al alcalde? ¿Por qué mencionarlo si no podemos contratar agentes? La razón principal por la que lo solicité es por el CAD y el RMS específicamente. Ninguna otra agencia de Broward puede ver nuestra ciudad dentro de sus sistemas, por lo que es un problema de seguridad de los agentes si no lo hacen. Como no tendrán la información pertinente sobre el incidente, etc., se trata de la seguridad pública, así que, por favor, indica qué razón tienes para no cumplir nuestra petición.

En el párrafo cuatro se dice que no supervisas a tus agentes de servicio extra. Eso es increíble y una mala gestión por tu parte, pero acepto tu razón. También comprendo que no puedas asegurar que dos agentes se apunten a trabajar, pero ¿no es ése un riesgo en todo servicio extra? Pero no sabía que no supervisabas a tus agentes de detalle. Además, ¿tu actual Orden General 3.16.4(c) no exige un supervisor sólo cuando tres o más agentes trabajan en un destacamento? Pero ya que lo mencionas, Pembroke Park pediría un Sargento y un Oficial o dos Sargentos, me parece triste que permitas que los agentes trabajen en los bares pero no en nuestra Ciudad.

En cuanto al párrafo cinco - Por favor, deja de hacer preguntas sobre las comunicaciones. ¡NO TENEMOS LA CAPACIDAD DE COMUNICARNOS! Esto es un estatuto estatal y un requisito obligatorio (puedo proporcionarlo si no lo tienes) También soy consciente de que tu agencia está repartiendo memos, etc. a tu Personal de Despacho. Esto es peligroso y pone en peligro la seguridad pública. Te aseguro que cuando estemos en directo tú y el Coronel Llerena serán notificados por mí. En cuanto al CAD, me pondré en contacto con el Coronel, pero estoy en contacto diario con el ORCAT y están al tanto de los problemas. Coronel Oscar, por favor, facilítame un número de trabajo para ti y me pondré en contacto con él antes del plazo impuesto por el subcomisario.

No es necesario que responda o que su abogado responda, se trata de la seguridad pública e independientemente de lo que hayan hecho o vayan a hacer los políticos, para mí está claro que la Oficina del Sheriff de Tony no tiene en cuenta la seguridad pública.

Gracias por tomarte el tiempo de al menos responder.

Respuesta por correo electrónico de Howard a Anderson, 23 de septiembre