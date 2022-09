Detienen a implicado en caso de mina del norte de México

ARCHIVO - Esta fotografa de archivo del 4 de agosto de 2022 muestra una torre utilizada por un equipo de rescatistas para ingresar a la mina El Pinabete, en la que quedaron atrapados varios mineros, en Sabinas, estado de Coahuila, Mxico. (AP Foto/Alfredo Lara, archivo)

(Alfredo Lara, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)