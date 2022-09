Falta de combustible ocasionó caída de helicóptero en México

ARCHIVO - Personal de emergencia trabaja junto a un helicptero Blackhawk de la Marina que se estrell despus de apoyar a quienes llevaron a cabo la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, cerca de Los Mochis, estado de Sinaloa, Mxico, el viernes 15 de julio de 2022. La Fiscala General de Mxico dijo el jueves 29 de septiembre de 2022 que el accidente fue causado por falta de combustible. (Foto AP/Guillermo Jurez, Archivo)

