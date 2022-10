El huracán Orlene se dirige a excolonias penales de México

October 2, 2022, 12:42 AM

Published: October 2, 2022, 12:42 AM

Esta imagen de satlite tomada a las 20:20 UTC y proporcionada por NOAA muestra la tormenta tropical Orlene el sbado 1 de octubre de 2022. (NOAA via AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – El huracán Orlene ganaba fuerza con rapidez mientras avanzaba hacia la costa noroeste del Pacífico mexicano, donde probablemente rozaría antiguas colonias penales que el gobierno está desarrollando como destino de turismo ecológico. Tras convertirse en huracán el sábado, Orlene se fortalecía deprisa y sus vientos máximos sostenidos alcanzarban los 175 kilómetros (110 millas) por hora el sábado por la noche, justo por debajo del umbral de una potente tormenta de categoría 3. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos situó el vórtice de Orlene unos 255 kilómetros (160 millas) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, y señaló que el meteoro se desplazaba a 7 kilómetros (5 millas) por hora. El centro esperaba que el sistema ganara más fuerza el domingo y después empezara a debilitarse conforme se acercaba a tierra. Las previsiones apuntaban a que Orlene pasara cerca o sobre la antigua colonia penal mexicana de Islas Marías el lunes por la mañana y tocara tierra el lunes por la tarde en el estado de Sinaloa, en algún punto en torno al balneario de Mazatlán. Orlene podría llevar aguaceros y vendavales al balneario costero de Puerto Vallarta sin llegar a tocar tierra el domingo, según los meteorólogos. La localidad cerró su puerto al tráfico marítimo el sábado como precaución. La tormenta podría causar “deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas”, señaló la Comisión Nacional del Agua. El centro de huracanes describió Orlene como una tormenta pequeña, con vientos con fuerza de huracán que se extendían unos 20 km (10 millas) desde el centro y vientos con fuerza de tormenta tropical que alcanzaban los 95 km (60 millas).

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.