El huracán Orlene se dirige a la costa mexicana del Pacífico

Esta imagen satelital del sbado 1 de octubre de 2022, proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica (NOAA, por sus siglas en ingls), muestra a la tormenta tropical Orlene frente a las costas del sur de Mxico. (NOAA va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – El huracán Orlene perdió algo de potencia el domingo pero siguió siendo una peligrosa tormenta de categoría 3 mientras se dirige a la costa noroccidental de México en el Pacífico, entre las localidades turísticas de Mazatlán y San Blas. Después de convertirse en huracán el sábado, Orlene se fortaleció rápidamente hasta alcanzar la categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora (130 millas por hora) a primeras horas del domingo, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés). Sin embargo, hacia el mediodía la velocidad de los vientos máximos de la tormenta había disminuido a 185 km/h (115 mph). El meteoro pasaba sobre o a un costado de las Islas Marías, una ex colonia carcelaria que está siendo desarrollada para recibir turistas. La isla más grande, llamada María Madre, tiene una población escasa integrada en su mayoría por empleados del gobierno, y las construcciones son de ladrillo o concreto. El pronóstico indica que Orlene impactará el lunes la costa mexicana del Pacífico en un tramo escasamente poblado y repleto de lagunas al sur de Mazatlán. Para el domingo por la noche, el vórtice de Orlene estaba a unos 125 kilómetros (80 millas) al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, ubicado a poca distancia al sur de Puerto Vallarta, y se desplazaba hacia el norte a 13 km/h (8 mph). Hay una alerta de huracán vigente desde San Blas hasta Mazatlán. El gobierno del estado de Jalisco, donde se encuentra Puerto Vallarta, suspendió las clases el lunes en las localidades y ciudades costeras. La oficina de protección civil de la entidad publicó un video en que se ve fuerte oleaje impactando un muelle de Cabo Corrientes. En Sinaloa, donde está Mazatlán, se instalaron algunos albergues de emergencia. El NHC indicó que es posible que la tormenta comience a debilitarse a medida que se acerca a la costa, aunque aún se proyecta que toque tierra siendo un huracán. El meteoro podría causar inundaciones y precipitaciones de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en algunos lugares, así como inundaciones costeras y oleaje peligroso. Los puertos de Manzanillo y Puerto Vallarta quedaron cerrados a los barcos de mayor eslora, y la Armada de México anunció que los puertos de Mazatlán, San Blas y Nuevo Vallarta estaban cerrados a las pequeñas embarcaciones. La Comisión Nacional del Agua indicó que Orlene podría causar deslaves e inundaciones en áreas bajas, y elevar los niveles de ríos y arroyos. El NHC señaló que los vientos con fuerza de huracán se extendían a unos 30 kilómetros (15 millas) del centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzaban unos 110 kilómetros (70 millas).

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.