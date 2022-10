El peligro persiste tras el paso del huracán Ian

Gente de pie en el puente destruido a Pine Island mientras contemplan los daos causados por el huracn Ian en Matlacha, Florida, el domingo 2 de octubre de 2022. El nico puente a la isla estaba muy daado y slo se poda acceder por mar o aire. (AP Foto/Gerald Herbert)

(Gerald Herbert, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)