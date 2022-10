Kim Kardashian pagará a la SEC por promocionar criptomoneda

October 3, 2022, 9:59 AM

Kim Kardashian asiste a la gala benéfica del MET, el 2 de mayo de 2022 en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) (Evan Agostini, AP)

Kim Kardashian acordó pagar 1,26 millones de dólares para resolver las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de que promocionó una criptomoneda en Instagram sin revelar que le habían pagado 250.000 dólares para hacerlo. La SEC dijo el lunes que la empresaria y estrella de reality shows aceptó cooperar con la investigación. El regulador indico que Kardashian no reveló que le pagaron por publicar una publicación en su cuenta de Instagram sobre los tokens EMAX, un criptoactivo ofrecido por EthereumMax. La publicación de Kardashian contenía un enlace al sitio web de EthereumMax, que brindaba instrucciones para que los inversores potenciales compraran tokens EMAX. “Las leyes federales de valores son claras en cuanto a que cualquier celebridad u otra persona que promueva un valor de criptoactivo debe revelar la naturaleza, la fuente y el monto de la compensación que recibió a cambio de la promoción”, indicó en un comunicado Gurbir Grewal, director de la división de aplicación de la SEC. Kardashian acordó no promover ningún tipo de activos criptográficos durante tres años. “La señorita Kardashian se complace en haber resuelto este asunto con la SEC”, dijo un abogado de Kardashian en un comunicado, quien agregó que ella “cooperó plenamente con la SEC desde el principio y sigue dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a la SEC en este asunto”. Indicó que el acuerdo le permite “seguir adelante con sus diferentes actividades comerciales”. Si bien Kardashian es bien conocida por los reality shows —actualmente se transmite en “The Kardashians” en la plataforma Hulu— también es una exitosa mujer de negocios. Sus marcas incluyen SKIMS, que tiene fajas moldeadoras, ropa interior y otros productos, y una línea para el cuidado de la piel llamada SKKN.

