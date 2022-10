Alerta por lluvias en costa sur del Golfo de México por Karl

MEXICO CITY – La tormenta tropical Karl avanzaba lentamente el viernes hacia la costa sur del Golfo de México y, aunque no se espera que se convierta en huracán, los meteorólogos advirtieron del peligro de inundaciones repentinas causadas por las intensas precipitaciones previstas en la región.

Se pronostica que el meteoro pierda fuerza antes de que su ojo toque tierra en los estados de Veracruz o Tabasco el viernes por la noche o a primera hora del sábado.

Karl had maximum sustained winds of 45 mph (75 kph) on Friday morning, the U.S. National Hurricane Center said. The storm was centered about 80 miles (130 kilometers) northwest of Ciudad del Carmen and headed south-southeast at 7 mph (11 kph).

El viernes por la mañana, Karl tenía vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). El vórtice de la tormenta estaba a unos 130 kilómetros (80 millas) al nor-noreste de Ciudad del Carmen y avanzaba en dirección sureste a 11 km/h (7 mph).

La alerta por tormenta tropical que estaba vigente desde la ciudad de Alvarado hasta Ciudad del Carmen se amplió hasta Sabancuy el jueves por la noche.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical, de al menos 63 km/h (39 mph), se extendían hasta 95 kilómetros (60 millas) desde el centro del meteoro.

Karl podría arrojar de 5 a 13 centímetros (2 a 5 pulgadas) de lluvia en algunas partes de Veracruz y Tabasco, además de en los estados de Chiapas y Oaxaca hasta el domingo por la mañana, apuntó el NHC, que agregó que en algunos puntos aislados podrían registrarse hasta 25 centímetros (10 pulgadas).

“Estas lluvias pueden producir inundaciones repentinas, además de deslaves en tierras altas”, dijo el NHC en su aviso.