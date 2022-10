Aumentan a 30 las ballenas muertas en Atlántico Sur

Una ballena muerta es remolcada lejos de la costa cerca de Puerto Madryn, Argentina, el martes 4 de octubre de 2022. Cientficos argentinos estn determinando el motivo de la muerte de al menos 13 ballenas en el rea en los ltimos das. (Foto AP/Maxi Jonas)

(Maxi Jonas, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)