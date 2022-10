NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

October 14, 2022

Published: October 14, 2022, 11:22 AM

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos: ____ Rusia no atacó con misiles nucleares a toda Europa LA AFIRMACIÓN: El 11 de octubre Rusia quiso acabar con toda Europa y envió misiles con cargas nucleares a capitales de diversos países. LOS HECHOS: El mensaje con la afirmación acompaña a un video en donde en realidad sólo se habla del ataque que sufrieron diversas ciudades ucranianas, incluida Kiev, el pasado 10 de octubre, que dejó como saldo pérdidas civiles y decenas de personas heridas. En ningún momento del video se habla de un ataque nuclear ni a Ucrania ni a otras ciudades europeas. El 11 de octubre los ataques rusos continuaron contra instalaciones energéticas, según lo reportaron autoridades ucranianas. La AP no encontró reportes o declaraciones oficiales del gobierno ucraniano que confirmen que los ataques que lanzó Rusia contra su país el 10 o el 11 de octubre tuvieran una carga nuclear. El pasado 10 de octubre, la AP informó que el gobierno ruso tomó represalias por un ataque ucraniano contra un puente clave, y lanzó un aluvión letal contra varias ciudades que destruyó objetivos civiles, dejó a la población sin electricidad ni agua potable, destrozó edificios, mató a por lo menos a 14 personas. De acuerdo con el Servicio de Emergencia de Ucrania alrededor de 100 personas resultaron heridas en los ataques que Rusia lanzó desde aire, mar y tierra contra al menos 14 regiones, desde Leópolis en el oeste hasta Járkov en el este. Muchos de los ataques ocurrieron lejos de los frentes de guerra. A raíz de esto, en redes sociales, usuarios compartieron reportes noticiosos y opiniones de lo ocurrido. Una publicación compartida el 11 de octubre en Facebook asegura falsamente: “RUSIA QUISO ACABAR CON TODA EUROPA HOY! ENVIARON MI5IL3S CON CARGAS NUCL3AR3S A CAPITALES! URGENTE”. El mensaje acompaña a un video en el que se escucha la voz de un hombre decir: “No pueden dejar de llorar después de que Zelesnkyy de Ucrania haya dicho y confirmado ‘Rusia está tratando de borrarnos de la faz de la tierra y eso incluye a niños inocentes y a ancianos de más de 90 años’. Las sirenas de ataque aéreo no disminuyen en toda Ucrania, hay misiles que golpean y apresan a la población”. Pero la AP revisó el video en su totalidad y confirmó que el video se refiere únicamente a los ataques que sufrió Ucrania el pasado lunes 10 de octubre. En ningún momento se afirma que Rusia atacó a “capitales” de otros países de Europa o que los ataques tuvieran “carga nuclear”. De hecho, el presidente ruso Vladimir Putin informó que sus fuerzas utilizaron “armas de precisión” para atacar infraestructura energética clave e instalaciones de mando militar en represalia por lo que llamó acciones “terroristas” de Kiev, una referencia a las acciones de Ucrania para repeler la invasión rusa, incluyendo un ataque reciente contra un puente entre Rusia y la península de Crimea, el cual Putin asegura fue planeado por los servicios especiales ucranianos. Ni Putin, ni representantes de Ucrania han afirmado que los ataques perpetrados por Rusia el pasado lunes fueran de tipo nuclear. Este 11 de octubre, Denys Shmyhal, primer ministro de Ucrania dijo que el martes 11 de octubre los ataques rusos continuaron contra instalaciones energéticas. Hasta el 13 de octubre no hay registros oficiales o mediáticos de otros países europeos que denuncien ataques rusos en su territorio. — La periodista Abril Mulato verificó esta información. ____ Rusia no planteó despliegue militar en Cuba y Venezuela recientemente LA AFIRMACIÓN: Recientemente se confirmó que Rusia dejó abierta la posibilidad de atacar a Estados Unidos por el actual conflicto que sostiene con Ucrania. Un alto funcionario de ese país declaró que no descarta un despliegue militar en Cuba y Venezuela para lograr ese cometido. LOS HECHOS: Dichas declaraciones no se dieron recientemente. A principios de este año Rusia sí habló sobre la posibilidad de realizar despliegues militares en los países latinoamericanos, pero éstas se dieron poco más de un mes antes de que iniciara la guerra en Ucrania. En enero de 2022, funcionarios rusos se reunieron en Ginebra, Suiza, con representantes de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN para negociar las demandas de Moscú de que Occidente ofreciera garantías de seguridad y abordar las preocupaciones occidentales sobre el movimiento de tropas rusas cerca de Ucrania que tuvieron lugar en ese entonces. El 13 de enero, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo a un medio de comunicación estatal que no podía “ni confirmar ni negar” posibles despliegues militares en Cuba y Venezuela si las tensiones con Estados Unidos seguían aumentando. Ni Ryabkov ni ningún otro funcionario han declarado recientemente que haya planes de hacer despliegues militares ni en Cuba ni en Venezuela. Una publicación compartida en Facebook el 9 de octubre señala: “Sucedió Hoy! ¡Lloran A EEUU, Confirman Lamentable Y Triste Noticia! Rusia Atacó!”. El mensaje acompaña un video en el que se afirma que Rusia estaría dispuesto a Estados Unidos a través de la vía diplomática y que un diplomático ha dejado abierto el despliegue de militares en Cuba y Venezuela. “Ha dicho que Rusia aumentaba drásticamente las apuestas de un enfrentamiento contra occidente por Ucrania y un alto diplomático dijo que no excluiría un despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela”, dice una voz en off. “Si aumentan las tensiones con Estados Unidos el vicecanciller Serguei Riabkov, quien encabezaba la delegación en las conversaciones con Estados Unidos en Ginebra, dijo que él no podía ‘ni confirmar ni descartar’ que se pueda enviar activos militares a Cuba y Venezuela”. Pero las declaraciones de Riabkov ocurrieron a principios de 2022, no recientemente y hasta el 13 de octubre no ha habido declaraciones o informes oficiales que confirmen un despliegue de tropas rusas en Venezuela o Cuba. La AP tampoco encontró reportes oficiales o mediáticos que prueben que Rusia esté planeando atacar Estados Unidos a través de despliegues militares en Cuba y Venezuela. Tras más de siete meses de guerra, actualmente el ejército ruso sufre una grave falta de personal, descoordinación entre unidades y líneas de suministro inestables, según el reporte de AP. — Abril Mulato ____ Dinamarca no ha prohibido vacunas contra COVID a menores de 50 LA AFIRMACIÓN: El gobierno de Dinamarca prohibió las vacunas contra COVID-19 en personas menores de 50 años por las reacciones adversas que los biológicos han ocasionado. LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Twitter y Facebook afirman falsamente que el gobierno danés prohibió las vacunas contra COVID-19 en personas menores de 50 años. Éstas dicen erróneamente que la supuesta medida fue aplicada por las reacciones adversas que los biológicos han ocasionado. Pero no es verdad que Dinamarca haya tomado dicha medida. La AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales de ese gobierno de que haya prohibido las vacunas a menores de 50. Tampoco existen registros periodísticos de que el gobierno danés haya emitido alguna declaración para prohibir la vacunación de personas menores de 50. Además, autoridades sanitarias internacionales y estadounidenses han reiterado que las vacunas contra el coronavirus son eficaces y seguras. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos, el regulador sanitario de la Unión Europea, indica en su sitio web oficial que la vasta mayoría de los efectos secundarios reportados han sido leves y de corta duración. Los casos de reacciones severas son “extremadamente raros”, dice la agencia en su portal. Registros oficiales del gobierno de Dinamarca indican que más del 80% de la población de 5.8 millones de ese país ha sido vacunada contra el coronavirus. Además, el sitio oficial de la Autoridad Sanitaria Danesa indica que las vacunas de refuerzo contra el coronavirus son recomendadas entre las personas menores de 50 años con factores de riesgo. El gobierno de Dinamarca no respondió a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula. — El periodista Marcos Martínez Chacón verificó esta información. ____ La ONU no se declaró enemiga de la Iglesia cristiana LA AFIRMACIÓN: En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se declaró enemiga de la Iglesia cristiana y anunció que busca aniquilar los “principios religiosos” a través de su proyecto “ID 2020”. LOS HECHOS: Publicaciones que circulan en Facebook afirman falsamente que en un comunicado la ONU se declaró enemiga de la iglesia cristiana y anunció que busca aniquilar los “principios religiosos” a través de su proyecto “ID 2020”. La publicación dice erróneamente que la ONU declaró lo siguiente: “Aplicaremos todo el peso de la ley humanista en contra de principios religiosos que serán aniquilados y desechados, porque llegó el tiempo para controlar a la humanidad y nuestra religión humanista, traerá la solución religiosa a través de la ONU”. Pero no es verdad que la ONU haya dicho algo así. La AP no encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales del organismo internacional de que éste haya anunciado alguna medida como ésa. Además, la iniciativa llamada “Alianza ID 2020”, promovida por la ONU, filantrópicos y compañías como Microsoft, no contempla ninguna medida en contra de la iglesia cristiana ni de ninguna religión. Esa iniciativa fue elaborada luego de un evento llamado “Cumbre ID 2020” el 20 de mayo de 2016 en el que participaron representantes de diversas agencias de la ONU en la sede del organismo en Nueva York. En un comunicado publicado por la ONU después del evento, la organización explicó que durante la cumbre se discutió la necesidad de crear un esquema para proveer a grupos vulnerables, como refugiados que huyen de zonas de conflicto en sus países, de identificaciones digitales. La ONU alertó en ese momento que cerca de 2 mil millones de personas, la quinta parte de la población global, carece de identidad legal, lo que limita el acceso de estas personas a servicios de salud y educación, entre otros. Pero en ningún momento la ONU hizo referencia alguna medida en contra de la iglesia ni de los “principios religiosos”. Al momento de la publicación de este artículo, la ONU no había respondido a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula. — Marcos Martínez Chacón ____ Ex secretaria de Economía mexicana no criticó al presidente LA AFIRMACIÓN: Después de presentar su renuncia a la Secretaría de Economía mexicana, Tatiana Clouthier criticó en un video al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. LOS HECHOS: La grabación circula en internet desde el 2018 antes de que López Obrador asumiera la presidencia. Además, Clouthier aclaró en su cuenta de Facebook que el video no es reciente y que no ha criticado a la actual administración. Este 6 de octubre, casi dos años después de haber sido nombrada secretaria de Economía de México, Clouthier anunció su renuncia al cargo. Analistas habían considerado su nombramiento como un intento de la administración de López Obrador para tener mejor interlocución con el sector empresarial en tiempos de crisis por la pandemia. Aunque procedía de sectores políticos completamente diferentes a los de López Obrador, Clouthier se unió a sus filas en 2018 y fue quien lideró la campaña electoral que lo llevó al poder ese mismo año. Tras las elecciones de 2018 fue diputada por Morena hasta que fue nombrada secretaria de Economía en diciembre de 2020. Publicaciones que circulan en Facebook y WhatsApp incluyen el video del 2018 para decir falsamente que éste muestra a Clouthier criticando a la administración de López Obrador después de haber renunciado a la Secretaría de Economía. En el video se observa a Clouhtier decir la siguiente frase: “Qué peligroso es quedarse tanto tiempo en el Gobierno, alejándote de la gente y poder al final de cuentas seguir tapando el sol con un dedo: muy penoso”. Un texto sobre el video dice: “Obrador no tapa el fracaso de su gobierno con un dedo ¿o qué quiso decir?”. Pero en realidad el video fue difundido por Clouthier en Facebook el 16 de octubre de 2018 cuando ella se desempeñaba como diputada federal y en éste no se refería a López Obrador, quien en ese momento aún no había asumido la presidencia tras su triunfo electoral en julio de ese año. Clouthier se refería al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La grabación la difundió Clouthier después de una comparecencia en la Cámara de Diputados de la entonces secretaria federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles. Durante la comparecencia Robles fue cuestionada por legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por casos de presunta corrupción. Clouthier pertenecía entonces a la fracción parlamentaria de ese partido. Además, después de que comenzó a circular la grabación de 2018 con las afirmaciones falsas, Clouthier aclaró en su cuenta de Facebook que el video no es reciente y que las versiones erróneas que circulan buscan “distorsionar” sus palabras. — Marcos Martínez Chacón ___ ___ Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica ___ Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

