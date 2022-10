Karl se debilita a depresión tropical ante el sur de México

Esta imagen satelital tomada a las 2:16 pm hora del este y proporcionada por la Oficina Nacional de Administracin Ocenica y Atmosfrica (NOAA) muestra la tormenta tropical Karl sobre la pennsula de Yucatn y Chiapas, Mxico, el viernes 14 de octubre de 2022. (NOAA va AP) (Uncredited)

MEXICO CITY – La tormenta Karl se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical en su avance hacia la costa sur del Golfo de México, pero los meteorólogos advirtieron que sus fuertes aguaceros podrían causar problemas en una zona propensa a las inundaciones. El meteoro se acercará a tierra el sábado y podría disiparse a primera hora del domingo, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Su avance se ralentizó el viernes, cuando se esperaba que tocase tierra por la noche. Karl tenía vientos máximos sostenidos de 55 km/h (35 mph) a última hora del viernes, estaba a unos 125 kilómetros (75 millas) al oeste-noroeste de Ciudad del Carmen y se movía en dirección sur a 6 km/h (3 mph). Las ciudades costeras de Coatzacoalcos y Paraíso están cerca de la trayectoria prevista del meteoro. “Las lluvias pronosticadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas”, informó la Comisión Nacional del Agua de México en un comunicado. De acuerdo con el NHC, Karl podría arrojar de 5 a 13 centímetros (2 a 5 pulgadas) de lluvia en algunas partes de Veracruz y Tabasco, así como en los estados de Chiapas y Oaxaca hasta el domingo por la mañana. Además, podrían registrarse hasta 20 centímetros (8 pulgadas) de lluvia en zonas aisladas.

