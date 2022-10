Nuevo plan de EEUU para venezolanos inquieta en México

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Gustavo Banda (centro, derecha), pastor del Templo Embajadores de Jess, el mayor albergue para migrantes de la ciudad fronteriza de Tijuana, habla con migrantes en el centro, el 13 de octubre de 2022, en Tijuana, Mxico. El nuevo plan de EEUU que ampla las restricciones de asilo a los venezolanos supone un reto aadido para la ya desbordada red de albergues en Mxico, que apenas puede hacer frente a la creciente llegada de extranjeros. Washington aceptar hasta 24.000 migrantes venezolanos que cumplan una serie de requisitos y devolver a Mxico a quienes entren de forma ilegal. (AP Foto/Elliot Spagat)