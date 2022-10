Costo, comodidad de conseguir audífonos ahora es significativamente más manejable

A partir del lunes, los audífonos estarán disponibles en los estantes de las tiendas de todo el país por miles de dólares menos de lo que costaban anteriormente.

Se pueden encontrar en tiendas como Walgreens, Walmart y CVS, tanto en estantes como en línea.

“We think this is going to have a great impact, not just in terms of the cost savings, but the innovation that we’re going to see in terms of features,” said Hannah Garden-Monheit, Special Assistant to the President for Economic Policy. “We’re hoping it’s going to make a dent in the stigma that comes from folks maybe holding back on not getting hearing aids.”

Además, ya no hay necesidad de una receta, examen y ajuste de audiólogo. Los funcionarios de la Casa Blanca creen que eso podría reducir los costos promedio en $3,000 por par.

Ivonne Baixeras es una especialista en audífonos con licencia que dice que esta es una buena noticia en su industria.

““Creo que va a ser un gran cambio”, dijo. “Estoy a favor porque al menos se mojarán los pies y lo harán podría funcionar para algunos”.

Baixeras dice que los altos costos y los viajes a los médicos probablemente impidieron que muchas personas con problemas de audición vieran a un especialista y obtuvieran el audífono.

También recuerda que la pérdida auditiva no solo afecta la audición.

Afecta su memoria, su equilibrio, su interacción”, dijo Baixeras, y agregó que también puede conducir a la depresión.

Una cosa a tener en cuenta es que a pesar de que las personas ya no necesitan una receta, Baixeras recomienda encarecidamente seguir viendo a un especialista para que el audífono se adapte perfectamente a las necesidades de la persona.

“No hay ninguna razón por la que alguien no vea a un médico, pero a partir de ahí, no está limitado por tener que pagar varios miles de dólares por audífonos recetados, puede pasar por el mostrador, que puede ser todo lo que necesita”, dijo el Dr. Frank Lin del Centro Coclear Johns Hopkins.