Costa Rica: Recuperan dos cuerpos de avioneta accidentada

Esta foto proporcionada por el Ministerio de Seguridad de Costa Rica muestra pertenencias personales de los pasajeros y restos de una avioneta recuperados en el Mar Caribe, en Limn, Costa Rica, el sbado 22 de octubre de 2022. (Ministerio de Seguridad de Costa Rica va AP) (Uncredited)

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica recuperó los cuerpos de dos personas que viajaban a bordo de un avión privado que se estrelló en el Mar Caribe el viernes en la noche. Uno de los pasajeros del jet D-IRSG P180 era el empresario alemán Rainer Schaller, dueño de las cadenas de gimnasios McFit y Gold Gym. La Oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública confirmó a The Associated Press que los cuerpos hallados el sábado correspondían a un niño y a un adulto, pero aún no han sido identificados. El empresario de 53 años viajaba procedente de México en compañía de su novia Christiane Schikorsky, de 44 años; Markus Kurreck, de 40 años; y dos menores, uno de ellos el hijo de seis años de Schaller, Aaron. Los rescatistas han recuperado hasta el momento algunas piezas del equipaje de los tripulantes y algunas partes del avión que se estrelló a 28 kilómetros del aeropuerto de Puerto Limón, ubicado unos 200 kilómetros al este de San José, sobre el Caribe. Las autoridades continuaban el domingo con las labores de búsqueda de las personas que seguían desaparecidas. El avión despareció de los radares la noche del viernes, poco antes de llegar a su destino en Puerto Limón.

