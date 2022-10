México eliminaría cambio de hora, salvo en frontera con EEUU

ARCHIVO - Obreros de la construccin cabalgan sobre una viga en un edificio residencial en Ciudad de Mxico, 17 de junio de 2022. El Senado mexicano el mircoles 26 de octubre de 2022 aprob un proyecto de ley para eliminar el horario de verano, poniendo fin al cambio de hora que se realiza dos veces al ao. (AP Foto/Marco Ugarte, File)

