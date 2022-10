Chile recupera la memoria del ex Hospital Militar

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Una enfermera camina frente a imgenes de personas que fueron torturadas y asesinadas durante la dictadura chilena de 1973 a 1990 en el stano del Hospital Metropolitano, que alguna vez fue el sitio de un centro clandestino de detencin, en Santiago de Chile, el jueves 27 de octubre de 2022. (AP Foto/Esteban Felix)