Empresarios de EEUU llegan para foro informativo en Cuba

October 27, 2022, 9:36 AM

LA HABANA – Un foro de empresarios de Estados Unidos y Cuba arrancó el miércoles en La Habana, el primero desde que la isla abriera la posibilidad a sus pequeñas industrias de conseguir socios extranjeros y en medio de un escenario político bilateral tenso pero que tuvo pequeños gestos de acercamiento recientes. Alrededor de 25 miembros de compañías del país norteamericano llegaron acompañados por Focus, una consultora de Estados Unidos que busca fomentar nexos comerciales en la isla y que encabezan Phil Peters y Paul Johnson. “Es una conferencia informativa”, dijo a The Associated Press Peters, para quien las nuevas regulaciones cubanas --aprobadas en septiembre del 2021-- que permiten a las pequeñas y medianas empresas constituirse legalmente y tomar socios extranjeros es una oportunidad. De los visitantes, cinco son empresarios cubano-americanos, informaron los organizadores, que no ofrecieron un listado con los nombres de las firmas pero indicaron que están representados sectores como el transporte, agroindustria y tecnología. “Es importante para muchos de nosotros saber sobre los desarrollos en el sector privado de Cuba", comentó Peters. El foro sesionará hasta el viernes con un programa de paneles por sector y visitas a centros de producción de medicamentos. En la apertura, el presidente de la Cámara de Comercio local, Antonio Carricarte, aseguró que en 2021 y pese a las sanciones del gobierno de Estados Unidos, las importaciones hacia la isla desde el país norteamericano habían alcanzado los 370 millones de dólares. Si ese monto se compara con los más de 8.000 millones de dólares que según las autoridades Cuba gasta en compras en el extranjero anualmente, “puede ilustrar las oportunidades que están perdiendo los empresarios estadounidenses”, según Carricarte. Estados Unidos mantiene una política de sanciones contra Cuba, incluyendo la prohibición de vender o comprar productos, salvo alimentos, pero impone condiciones financieras estrictas para su pago lo que obliga a la nación caribeña a obtener mercancías básicas en mercados lejanos que según el gobierno se traduce en sobreprecio de fletes. Las reglamentaciones del embargo a la isla por parte de Washington --cuyo objetivo desde hace seis décadas fue lograr un cambio en el modelo político de La Habana-- se intensificaron durante el mandato del entonces presidente Donald Trump y, salvo algunos cambios, prácticamente no han variado durante la administración de Joe Biden a pesar de que había prometido retomar el camino de acercamiento iniciado por Barack Obama. “Lo que sigue caracterizando la relación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos es el ‘bloqueo’ económico, que está diseñado para hacer la vida lo más dura y difícil posible a los cubanos”, dijo a The Associated Press el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío, quien estuvo presente en el foro empresarial. Biden no cambió su política hacia Cuba alegando que la isla había detenido a manifestantes durante unas protestas antigubernamentales en julio de 2021 en medio de una fuerte crisis económica. Los tribunales pusieron condenas de más de 20 años a personas bajo el delito de sedición. Sin embargo, en las últimas semanas hubo algunos acercamientos como la entrega por parte de Estados Unidos de uniformes para bomberos tras una explosión de un almacén de combustible y una ronda sobre temas migratorios. La semana pasada, la Casa Blanca informó que había donado dos millones de dólares en insumos tras el paso del ciclón Ian, que Cuba agradeció pese a que en otras ocasiones había rechazado la cooperación de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés). “Hemos aceptado una ayuda que se ofreció sin condicionamiento", señaló Cossío, para quien se trató de “un gesto” por parte de Estados Unidos. Agregó que el envío no implicó concesiones políticas por parte de Cuba. Aunque por ahora los contactos son por temas bilaterales puntuales, “de parte de Cuba hay la mayor disposición para que haya un camino de diálogo”, señaló el vicecanciller. ———- Andrea Rodríguez está en Twitter: www.twitter.com/ARodriguezAP

