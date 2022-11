CFK reaparece tras atentado y agita posible candidatura 2023

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernndez, a la izquierda, habla sentada junto a Abel Furlan, secretario del Sindicato de Trabajadores Metalrgicos, en una reunin organizada por la Unin de Trabajadores Metalrgicos, en Pilar, Argentina, el viernes 4 de noviembre de 2022. Es la primera vez que Fernndez habla en pblico desde que sufri un intento de asesinato en septiembre. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

(Natacha Pisarenko, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)