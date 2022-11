Tornados mortales azotan Texas y Oklahoma; afectan inmuebles

Danny Palmer, dicono de la iglesia Bautista de la Triniad, recorre el sbado 5 de noviembre de 2022 el santuario destruido del lugar mientras busca objetos para rescatarlos despus de que un tornado azotara la localidad de Idabel, en Oklahoma. (AP Foto/LM Otero)

(Lm Otero, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)