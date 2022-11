Ecuador: uno de cada tres niños con desnutrición dice UNICEF

ARCHIVE - Una mujer con su hijo en brazos al lado de un kit de alimentos donados por el gobierno municipal despus de haber recibido la vacuna contra COVID-19 de Sinovac en Guayaquil, Ecuador, el 22 de julio de 2021. Segn el la delegacin en Ecuador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la mitad de los hogares con nios en Ecuador tiene dificultad para acceder a alimentos como consecuencia de la pandemia, segn un informe presentado el 10 de noviembre de 2022, con ocasin del Da Mundial de la Infancia. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archive)

