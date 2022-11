Amazon anuncia servicio de atención médica virtual en EEUU

Published: November 15, 2022, 11:01 AM

Amazon lanzará un nuevo servicio médico virtual en Estados Unidos que conecta a pacientes con médicos a través de un programa de mensajería para ayudarles con más de una veintena de enfermedades. El gigante minorista anunció el martes que lanzará el servicio “Amazon Clinic” en 32 estados para ofrecer relleno de medicamentos y atención médica para padecimientos como alergias, disfunción eréctil, pérdida de cabello, migrañas e infecciones en vías urinarias. Esta lista no incluye la influenza, el COVID-19, infecciones del oído ni otras afecciones urgentes por las cuales los pacientes a menudo buscan ayuda a través de la atención médica virtual. Amazon dijo que trabajará para añadir otras afecciones en el servicio, que no acepta seguro de gastos médicos. También planea llevar el servicio a más estados en los próximos meses. La atención médica virtual, o la telemedicina, se hicieron sumamente populares cuando empezó la pandemia de COVID-19 hace un par de años y los pacientes se resguardaron en sus casas para evitar contagiarse. Desde entonces, ha disminuido su uso, pero sigue siendo popular por su facilidad de acceso y capacidad de mejorar el acceso a la atención médica. Algunos doctores ya daban consultas por mensajes antes de la pandemia. Empezaron a trabajar a través de compañías como 98point6 o CirrusMD, que presume su capacidad de conectar a la gente con médicos en menos de un minuto. El anuncio del martes por parte de Amazon se produce más de dos meses después de que la compañía dijo que iba a cerrar Amazon Care, un servicio híbrido que pasó años desarrollando. La compañía había lanzado ese servicio en 2019 para sus empleados de Washington. Lo amplió el año pasado, permitiendo que empleados de empresas privadas de todo el país se inscribieran. Pero esa labor no obtuvo mucha popularidad.

