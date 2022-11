CIDH pide independencia en investigación de caso Ayotzinapa

ARCHIVO - Un manifestante, con el nmero 43 pintado en su rostro y un cartel con la palabra "Justicia" en referencia a los 43 estudiantes de una escuela rural desaparecidos, marcha en protesta al cumplirse 30 meses de la desaparicin, en Ciudad de Mxico, el domingo 26 de marzo de 2017. La Comisin Interamericana de Derechos Humanos se sum el martes 15 de noviembre de 2022 a las crticas sobre la investigacin de los estudiantes desaparecidos. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)

(Eduardo Verdugo, Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.)