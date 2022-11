Elsa y Elmar emocionada por nominaciones al Latin Grammy

MEXICO CITY – Elsa y Elmar todavía no despierta del sueño en el que se ha sentido desde que supo que estaba nominada a álbum del año en los Latin Grammy que serán entregados el jueves en Las Vegas. Un amigo le narró por chat las nominaciones y cuando faltaba la categoría de álbum del año, ella se adelantó a decir quienes serían nominados “Rosalía, Bad Bunny...”. Pero cuando el amigo le dijo que había salido nominada, ella pensó que lo hacía por cariño hasta que él le insistió “¡es en serio!”. La artista, cuyo nombre verdadero es Elsa Margarita Carvajal, nació en Bucaramanga, Colombia, en 1993. Es egresada de la prestigiosa universidad de música Berklee College of Music de Boston. “ya no somos los mismos” es su quinto álbum tras “Sentirnos bien”, “Rey”, “Eres diamante” y “Cuatro veces 10”. En su carrera Elsa y Elmar se ha presentado en festivales como el Vive Latino y Estéreo Picnic, también fue abridora de Coldplay en Bogotá. A pesar de estos antecedentes no estaba segura de que su nombre figuraría, además de Rosalía y Bad Bunny, entre otros titanes como Christina Aguilera, Marc Anthony y Alejandro Sanz. “No me siento así, la verdad, pero ahí está mi nombre”, dijo en entrevista por videollamada desde Bogotá. Elsa y Elmar también está nominada a mejor álbum vocal pop por “ya no somos los mismos” y a mejor canción pop/rock por su sencillo “qué voy a hacer conmigo???” con Bruses, una joven artista originaria de Tijuana, México. “Ya no somos los mismos” compite en la categoría de mejor ingeniería de grabación para un álbum y sus canciones ayudaron a la nominación de Eduardo Cabra y Nico Cotton a productor del año. El álbum comienza con “amantes y amigos”, una balada con toques de blues y R&B en la que la voz de Elsa y Elmar suena dulce y mantiene ese tono en canciones como “a tu ladito”, pero también se expande hacia terrenos mucho más electrónicos como en “corazones negros”, “último y primero” y “rompas” además de tener un poco de bachata con “atravesao”. “Verdaderamente yo le llamaría experimental, quise hacer el pop que a mí me educó... Sin Bandera, Alejandro Sanz, Shakira, pero quise hacer el ejercicio de cómo cambio el sonido del pop masivo. Para mí esa era la búsqueda”, señaló la artista. El álbum fue grabado y producido entre Bucaramanga, Los Ángeles, Bogotá, República Dominicana, Argentina y España. Julián Bernal fungió como el productor principal, pero Elsa y Elmar pensó en un plan para sumar a otros creativos como Cabra y Cotton sin cambiar mucho sus canciones. “No es típico la manera en la que yo lo hice, normalmente el productor es este señor que es ‘El Productor’ y nadie le puede decir cómo son las cosas y aquí llegué yo con unas canciones que ya estaban producidas en un 60% y les dije ‘súmale pero no le cambies nada’”, recordó. Elsa y Elmar vive en México desde 2018 pero viaja constantemente a Colombia. México es el lugar que la inspira a trabajar, Colombia es “mi lugar de paz, de tranquilidad, de descanso, de humano”, señaló. “Último y primero” habla de guayacanes amarillos que florecen como en su tierra. “Es un árbol de donde yo soy que me recuerda una época linda en enero”, dijo. “Los fans y quienes escuchan mi música ni se imaginan el nivel de detalle que yo les cuento de mi vida en las canciones y esa es una de ellas”. Elsa y Elmar ya estaba preparando su atuendo para viajar a la premiación en Las Vegas donde tendrá un número musical como parte de la Premiere del Latin Grammy, la gala previa a la ceremonia televisada en la que se anunciarán los ganadores de 44 de las 53 categorías de los Latin Grammy. La artista dijo que eligió a un diseñador emergente mexicano para representar a las personas que trabajan bajo sus propias reglas. “No hay Grammy que me dé la satisfacción que ya tengo”, dijo. “Pudimos armar el disco más soñado”. A comienzos del próximo año estará de gira por México, también volverá al Vive Latino de la Ciudad de Mexico y más adelante en Sudamérica, incluyendo Argentina, Chile y Colombia.

