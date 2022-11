Dilema en México: o paga o asume el final de sus osos pandas

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Xin Xin, el ltimo panda gigante en Latinoamrica, sentado dentro de su recinto en el zoo de Chapultepec, en Ciudad de Mxico, el 11 de noviembre de 2022. Dcadas de estudio del zoo de Chapultepec han servido para cosechar un extenso conocimiento extenso, as como material gentico -semen y tejido ovrico- que los cientficos esperan que les permita continuar apoyando la conservacin de los pandas incluso despus de que Xin Xin deje de existir. (AP Foto/Fernando Llano)