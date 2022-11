COP27: UE lanza "oferta final" para sufragar pérdidas, daños

Activistas sostienen carteles con el lema 1,5 grados (Celsius) para la paz durante una sesin de la cumbre climtica de Naciones Unidas, el 17 de noviembre de 2022, in Sharm el-Sheij, Egipto. (AP Foto/Nariman El-Mofty)

(Nariman El-Mofty, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)