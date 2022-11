Tormenta invernal azota norte de estado de Nueva York

November 19, 2022, 11:16 AM

November 19, 2022, 10:35 AM

Published: November 19, 2022, 10:35 AM Updated: November 19, 2022, 11:16 AM

Full Screen 1 / 2 Escena de la tormenta invernal en Buffalo, Nueva York, el 19 de noviembre del 2022. (Bridget Haslinger via AP)

Los habitantes del norte del estado de Nueva York trataban de regresar a la normalidad el sábado tras una tormenta invernal que dejó casi 2 metros (6 pies) de nieve y causó tres muertes. Particularmente quedó afectada la zona metropolitana de Buffalo. Algunas partes al sur de la ciudad recibieron más de metro y medio (5 pies) de nieve. A unos 129 kilómetros (80 millas) al este, el poblado de Natural Bridge cerca de la base del ejército Fort Drum, reportó poco menos de 2 metros (6 pies). El Servicio Meteorológico Nacional vaticinó cielos parcialmente despejados aunque más nevadas el domingo, junto con lluvias el lunes. La inundación obligó a la NFL a trasladar a Detroit el partido del domingo entre los Bills de Buffalo y los Browns de Cleveland. El jefe del condado Erie Mark Poloncarz tuiteó que dos personas murieron por fallas cardíacas asociadas con esfuerzo físico al despejar nieve. Una tercera persona - conductor de un tractor para despejar nieve en Hamlet, Indiana - murió el viernes cuando el vehículo se volcó, informó el departamento de policía del condado Starke. Hamlet está a unos 48 kilómetros (30 millas) del Lago Michigan. Los efectos de la tormenta variaban en distintas partes debido a las peculiaridades de ese tipo de fenómeno: tormentas causadas por vientos gélidos que recogen humedad de lagos más cálidos en franjas estrechas. Algunas zonas de Buffalo eran abofeteadas por nieve pesada y fuertes vientos provenientes del Lago Erie, mientras que en otras partes solo cayeron unos pocos centímetros de nieve. La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia el jueves para partes del oeste del estado de Nueva York, incluyendo comunidades al borde oriental de los lagos Erie y Ontario. La medida cubre 11 condados y quedó prohibido el tránsito en un trecho de la Carretera Interestatal 90. Ese tipo de tormentas son comunes en Buffalo, como por ejemplo una que ocurrió en noviembre de 2014 que arrojó 2 metros (7 pies) de nieve en tres días, causando el derrumbe de techos y atrapando a conductores en la carretera.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.