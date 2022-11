Cataluña restringe el uso de agua y España ora por lluvia

La combinacin de imgenes muestra, arriba, una iglesia romnica parcialmente expuesta en un embakse en Vilanova de Sau, Catalua, Espaa, 29 de junio de 2022 y el mismo lugar el 18 de noviembre de 2022. (AP Foto/Emilio Morenatti)

(Emilio Morenatti, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)