Noruega: gobierno de Venezuela y oposición reanudan diálogo

ARCHIVO - El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodrguez, a la izquierda, le da la mano al delegado de la oposicin venezolana, Gerardo Blyde Prez, en la Ciudad de Mxico, el 13 de agosto de 2021. El gobierno venezolano y representantes de la oposicin retomarn las conversaciones suspendidas en octubre de 2021 en Mxico, anunciaron el jueves 24 de noviembre de 2022 diplomticos noruegos. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

