Petro y López Obrador hablan de migración y lucha antidrogas

El presidente de Mxico, Andrs Manuel Lpez Obrador, a la derecha, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dan la mano durante una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional de la Ciudad de Mxico, el viernes 25 de noviembre de 2022. (AP Foto/Fernando Llano)

(Fernando Llano, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)