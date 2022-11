Joven de 15 años arrestado en relación con la muerte de un adolescente de Miami-Dade

Family members mourn teen football player killed in shooting

CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – Un niño de 15 años enfrenta múltiples cargos en relación con el tiroteo fatal de un niño de 17 años en el noroeste de Miami-Dade.

La policía de Miami-Dade anunció el miércoles que el sospechoso enfrenta cargos de homicidio involuntario, posesión de un arma de fuego por un menor y exhibición indebida de un arma de fuego.

El tiroteo fue reportado justo después de la 1 p.m. del martes en una casa en Sierra Drive.

Según las autoridades, la víctima, Mekhi Stevenson, su hermano de 15 años y otros cuatro amigos varones estaban dentro de una habitación de la casa cuando uno de los amigos sacó un arma para mostrársela al grupo.

La policía dijo que apuntó con el arma a los otros adolescentes y a las paredes y también sacó y volvió a insertar el cargador en el compartimento del arma.

“El hermano de la víctima tomó el arma de fuego y después de mirarla, le dijo al acusado que el arma de fuego estaba cargada y que había un cartucho en la cámara”, dijo el informe del arresto. “El hermano de la víctima también le dijo al acusado que dejara de jugar con el arma de fuego y la guardara”.

Pero la policía dijo que el sospechoso no lo guardó, pero retiró parcialmente la corredera para revisarla y dijo que no estaba cargada porque no expulsó un cartucho.

“El acusado continuó agitando el arma de fuego imprudentemente en diferentes direcciones”, dijo el informe del arresto. “Apuntó con el arma de fuego a la víctima e intencionalmente apretó el gatillo una vez, golpeando a la víctima en el pecho”.

Stevenson intentó caminar hacia una de las puertas de la casa, pero se cayó en el suelo, dijeron las autoridades.

La policía dijo que los amigos de Stevenson huyeron de la escena.

Funcionarios de Miami-Dade Fire Rescue respondieron a la escena, junto con la policía, y declararon a la víctima muerta en la escena.

Mientras la policía pudo detener al presunto tirador, siguen buscando a otros dos chicos involucrados en el tiroteo.

Un portavoz de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade confirmó el martes que Stevenson no era un estudiante actual en el distrito, sino que había jugado fútbol americano en la North Miami Senior High School.

El entrenador de la víctima, junto con miembros de sus amigos y familiares, lo lloraron en la escena del tiroteo el martes.

“Ese era mi quarterback”, dijo el entrenador Gerald Cox entre lágrimas. “(Era un) niño que hacía todo lo que le pedí. Se rompió el trasero por mí. Nos llevó a los playoffs... Se le va a extrañar”.

“Quiero que el mundo sepa que Mekhi fue un gran niño”, dijo Anthon Samuel, hermano de Stevenson. “Simplemente no quiero que este incidente sea una tergiversación de quién era”.

Cualquier persona con más información debe llamar a Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.