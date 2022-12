Plan antifuego cortaría 2,4 millones de árboles en N.Jersey

Un plan para talar 2,4 millones de rboles de una seccin del Bosque Estatal Bass River en el municipio Bass River, Nueva Jersey, est enfocado principalmente en rboles pequeos y angostos, pero tambin incluira rboles altos y maduros como los que se ven en esta fotografa del viernes 18 de noviembre de 2022 a ambos lados de un camino de tierra. (AP Foto/Wayne Parry)

(Wayne Parry, Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.)