EEUU: Ecologistas demandan a agencias por peces en río Bravo

ARCHIVO - Varios bilogos rescatan a peces plateados, una especie en peligro, de diversos charcos grandes en el lecho casi seco en un tramo del ro Bravo en Albuquerque, Nuevo Mxico, el mircoles 30 de noviembre de 2022. (AP Foto/Brittany Peterson, Archivo)