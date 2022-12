NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

December 2, 2022

Published: December 2, 2022, 8:01 AM

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llega a la principal plaza de la capital, el Zócalo, durante una marcha en apoyo a su administración, en Ciudad de México, el domingo 27 de noviembre de 2022.

MEXICO CITY – Un resumen de las historias e imágenes más populares pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos: ___ Foto corresponde a marcha en Argentina, no a protesta mexicana LA AFIRMACIÓN: Una imagen muestra a una multitud protestando el 13 de noviembre en las calles de la Ciudad de México. LOS HECHOS: La foto corresponde a una protesta este año en Buenos Aires, Argentina, no en México. Miles de ciudadanos marcharon en la Ciudad de México el 13 de noviembre contra una iniciativa de reforma electoral que se convirtió en la mayor protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus casi cuatro años de mandato. El gobernante ha dicho que su iniciativa busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano. Sin embargo, críticos y analistas sostienen que la propuesta podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Tras la protesta, López Obrador convocó a otra marcha el 27 de noviembre a la que también acudieron miles de personas. El mandatario aseguró que la marcha organizada por su administración tenía como fin promover los logros de su gobierno. Una publicación que circula en Twitter y Facebook muestra la foto de la protesta en Buenos Aires de este año para decir erróneamente que corresponde a la marcha del 13 de noviembre en la Ciudad de México. La imagen muestra el logo del medio alemán Deutsche Welle (DW). Pero al hacer reversiones de la imagen en Google, The Associated Press corroboró que en realidad corresponde a una marcha este año en la capital argentina, no la mexicana. También al analizar el entorno que aparece en la foto que circula AP comprobó que el sitio en la foto es la avenida 9 de julio de Buenos Aires durante una marcha organizada el 10 de noviembre por ciudadanos desempleados en demanda de mayor ayuda gubernamental y trabajo. La publicación dice que medios internacionales como DW y la televisora rusa Russian Television (RT) reportaron una asistencia a la marcha del 13 de noviembre de más de 200.000 personas. También agrega erróneamente que la cadena británica BBC reportó una asistencia de 250.000 personas y que el medio francés France 24 habló de 200.000 personas. Mientras que el gobierno de la Ciudad de México reportó una asistencia de entre 10.000 y 12.000 personas, promotores de la protesta indicaron que más de 200.000 acudieron a la marcha, reportó AP. Aunque DW y RT sí citaron en reportes la cifra de 200.000 personas proporcionada por los organizadores, la BBC y France 24 no dieron cifras específicas y dijeron que al acto acudieron “miles de personas”. DW no respondió a una solicitud de AP sobre la afirmación errónea que circula. Tras la marcha del 13 de noviembre en las redes sociales han circulado afirmaciones erróneas sobre el evento que AP ha verificado. — El periodista de AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información. ___ México no ha aprobado reforma que reduce congresistas LA AFIRMACIÓN: López Obrador quitó 80 senadores y 200 diputados plurinominales con la ley reforma electoral que se votó este 29 de noviembre. LOS HECHOS: El pleno de la Cámara de Diputados de México discutirá el 6 de diciembre la reforma electoral del presidente López Obrador que propone, entre otras cosas, eliminar 200 escaños de diputados y 32 de senadores. Como es una reforma constitucional, la iniciativa requiere primero que dos terceras partes de los diputados la aprueben, algo lejano para el partido oficialista Morena que requeriría del apoyo de algunos diputados de la oposición cuyos partidos ya anunciaron su rechazo. Por ello, López Obrador adelantó que tiene un “plan B” al que le basta con la fuerza morenista y de sus aliados. El martes 29 de noviembre tendría que haber empezado su discusión en el pleno de los diputados, pero Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, anunció que se aplazaría al 6 de diciembre “por prudencia y (para) dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral”. Pero ese mismo día en Facebook se difundió una publicación en la que se afirma que el presidente “quitó” 80 senadores y 200 diputados plurinominales y que la reforma constitucional ya se aprobó, lo cual es falso. Además de Mier, otros miembros de la Cámara de Diputados informaron sobre el aplazamiento de la sesión. Santiago Creel, del Partido Acción Nacional (PAN) dijo en conferencia de prensa el 29 de noviembre: “Desconozco las razones por las cuales se difirió la sesión que íbamos a tener hoy para la reforma constitucional y se pasó para el próximo martes”. Por otro lado, la publicación menciona la eliminación de 80 senadurías, lo que no coincide con la propuesta presidencial, que sólo reduciría 32. En el mismo sentido, se han difundido publicaciones en las que se afirma que la reforma electoral eliminaría a los plurinominales, lo cual es falso, reportó AP previamente. El video, que dura 36 minutos, inicia afirmando que el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar las elecciones, “está a punto de desaparecer”. Esta es otra de las propuestas de la reforma electoral. La reforma de López Obrador también pretende eliminar las autoridades electorales de los estados, que los árbitros para las votaciones sean elegidos por los ciudadanos -y no por el Congreso- y que se reduzca el presupuesto de los partidos bajo el argumento de un ahorro presupuestario, informó AP. — El periodista de AP León Ramírez verificó esta información. ___ Animales girando en círculos no son señal de que se aproxima una catástrofe LA AFIRMACIÓN: Un video muestra a decenas de animales caminando en círculos. Esto es un aviso de que algo malo va a suceder. LOS HECHOS: Recientemente en redes sociales se han viralizado fotografías y videos de animales caminando en círculos para afirmar, sin mostrar ningún tipo de evidencia, que el comportamiento es señal de que algo malo está por ocurrir en el mundo. Algunos usuarios de redes aseguran que se trata de ovejas y otros que se trata de ciervos. Estos últimos están en lo correcto, pues tras realizar una búsqueda inversa de imágenes la AP encontró el mismo video con una mayor nitidez y en este se alcanzan a apreciar las cornamentas de algunos de los ciervos. Por otro lado, el comportamiento de estos animales, según expertos, en realidad indica falta de bienestar o estrés. Lázaro Guevara, investigador en el departamento de zoología del Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México, explicó a AP vía correo electrónico que eso es incorrecto y que los movimientos en círculo podrían estar relacionados con la vida que llevan algunos mamíferos (tanto ovejas como ciervos), es decir, de confinamiento prolongado. “Estos movimientos constantes y repetitivos se conocen como estereotipia y algo importante de resaltar es que no tienen una función obvia”, señaló Guevara. “El comportamiento anormal puede ser una señal de estrés por el confinamiento, algo que podemos ver muy comúnmente en animales salvajes que han estado tiempos largos en zoológicos como osos, leones, jaguares, etcétera”. El Centro de Educación sobre Bienestar de Animales de Zoológico (ZAWEC, por sus siglas en inglés) señala que las estereotipias son uno de los indicadores de falta de bienestar más utilizados y que la motivación es compleja. “Tanto el estrés como la imposibilidad de llevar a cabo algunas conductas importantes para la especie contribuirían al desarrollo de estereotipias”, dice la web del ZAWEC. El ZAWEC detalla que las estereotipias se han definido de dos maneras: “Conductas repetitivas, invariables y sin función inmediata aparente” y “conductas repetitivas causadas por los intentos repetidos de adaptarse al ambiente o por una disfunción del sistema nervioso central”. Ambas definiciones coinciden en que las estereotipias son conductas repetitivas. Guevara agregó que es importante recordar que las ovejas suelen “trabajar” como rebaño, “así que, si uno o algunos pocos individuos hacen algo, el resto podría unirse a la acción para generar un comportamiento colectivo”, dijo el especialista. “Con respecto a la creencia de que este tipo de comportamiento podría indicarnos un suceso catastrófico por ocurrir, simplemente puedo decir que eso sería incorrecto”. En el caso de los ciervos, éstos también trabajan en manada y también suelen estar en cautiverio por lo que también pueden llegar a generar comportamientos en conjunto. — La periodista de AP Abril Mulato verificó esta información. ____ San Francisco no dará 1.200 dólares por mes a “todas” las personas trans LA AFIRMACIÓN: San Francisco anuncia el programa “Regalo”: se le darán 1.200 dólares por mes a todos los transexuales. LOS HECHOS: La alcaldesa de San Francisco, London Breed, anunció el 16 de noviembre un programa de ingresos garantizados que contempla entregar hasta 1.200 dólares mensuales por 18 meses con el objetivo de “abordar la inseguridad financiera” de esta comunidad. El programa Guaranteed Income For Transgender People (G.I.F.T) aún se encuentra en etapa piloto y contempla sólo a 55 personas que deben demostrar tener ingresos menores a 600 dólares mensuales. Sin embargo, publicaciones en redes sociales afirman que este apoyo se dará automáticamente a todas las personas trans e, incluso, acusan al gobierno de San Francisco de pagar por “volverse” parte de estas comunidades. “Los Ángeles escogió como alcaldesa a una fiel defensora de Fidel Castro y San Francisco inició un plan para obligar a los contribuyentes a pagar 1.200 mensuales a los transexuales por sencillamente existir”, escribió una página. AP revisó los lineamientos del programa, así como el comunicado del lanzamiento, y encontró que es falso que este apoyo sea para todas las personas trans en San Francisco y que se otorgue sólo por ser parte de esta comunidad. En realidad el programa piloto está enfocado en personas trans con bajos ingresos, menos de 600 dólares mensuales, y en una primera etapa sólo contempla a 55 personas, no a toda la población de San Francisco. Las personas pueden enviar su solicitud hasta el 15 de diciembre. Según la página de G.I.F.T., se priorizará a “personas transgénero, no binarias, de género no conforme e intersexuales (TGI) que también son negras, indígenas o personas de color (BIPOC), sin hogar, que viven con discapacidades y enfermedades crónicas, jóvenes y ancianos, hispano hablantes monolingües y aquellos que son legalmente vulnerables”. En respuesta a una solicitud de AP por correo electrónico, la oficina de la alcaldesa refirió a las páginas oficiales, en las que se establece que esta ayuda será únicamente para 55 personas. — León Ramírez. ____ Unión Europea no anunció creación de un ejército contra Rusia LA AFIRMACIÓN: La Unión Europea anunció este mes la creación de un “mega ejército” para combatir a Rusia. LOS HECHOS: Josep Borrell, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, anunció el 15 de noviembre una serie de acuerdos alcanzados durante una reunión de ministros de seguridad de la UE en Bruselas, Bélgica. Entre los cambios pactados hay un incremento presupuestario de 15% de la Agencia de Defensa Europea (EDA, por sus siglas en inglés) que en 2023 alcanzará 43,5 millones de euros, dijo Borrell. El aumento en el presupuesto estará enfocado en el incremento de proyectos de innovación a través del Centro de Innovación para la Defensa (HEDI, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un comunicado emitido por la EDA el 15 de noviembre. Un video que circula en Facebook muestra la grabación del mensaje de Borrell tras la reunión ministerial para decir falsamente que ahí anunció la creación de un “mega ejército” por parte de la UE para combatir a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania. No es verdad que Borrell haya anunciado la creación de un ejército. Al revisar los comunicados emitidos por la EDA y la grabación completa de su mensaje, AP corroboró que Borrell no hizo un anuncio así. En su mensaje Borrell destacó la importancia de la cooperación para la defensa entre los miembros de la UE. “La cooperación para la defensa de la mano con un incremento en el gasto es la única manera de asegurar que Europa tenga fuerzas armadas más capaces y listas”, declaró. Sin embargo, nunca hizo referencia a la creación de un ejército conjunto, sino a la inversión de cada país miembro de la UE en sus propios ejércitos. Además, el video no provee ninguna evidencia de que Borrell o la UE hayan anunciado la creación del supuesto “mega ejército” contra Rusia. — Marcos Martínez Chacón ___ Encuentra más verificaciones de la AP aquí: https://apnews.com/hub/ap-verifica ___ Sigue a @APFactCheck en Twitter: https://twitter.com/APFactCheck

