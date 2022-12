Dina Boluarte, la primera presidenta de un Perú en crisis

La exvicepresidente Dina Boluarte jura el cargo junto al presidente del Congreso Jos Williams en la ceremonia de juramento para convertirse en nueva presidenta de Per en el Congreso en Lima, Per, el mircoles 7 de diciembre de 2022. El Congreso de Per vot el mircoles a favor de remover de su cargo al presidente Pedro Castillo y de reemplazarlo por la vicepresidenta, poco despus de que Castillo intentase disolver el Legislativo antes de la sesin en la que estaba previsto votar por su destitucin. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

(Guadalupe Pardo, Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserved)