El Salvador finaliza segunda recompra de bonos de deuda

SAN SALVADOR – El presidente Nayib Bukele anunció el miércoles que concluyó el proceso de la segunda recompra de bonos de la deuda soberana por más de 82 millones de dólares con vencimiento en 2023 y 2025 y aseguró que con las dos operaciones financieras el país centroamericano se ahorró más de 288 millones de dólares. La oferta de compra de los bonos inició el 29 de noviembre y la liquidación ofrecida concluyó el miércoles como se había programado. En la primera operación, El Salvador compró bonos por 565 millones de dólares y la segunda concluyo con la recompra de 82,2 millones de dólares, sumando 647,2 millones de dólares, con un ahorro para el país de 288 millones de dólares. Bukele anunció en julio que El Salvador compraría todos los bonos de la deuda soberana que venzan entre 2023 y 2025, equivalentes a 1.600 millones de dólares, y que los pagos se harían al precio del mercado al momento de cada transacción. Según la información oficial, para los bonos con vencimiento en enero 2023 se recibieron ofertas por 75,9 millones de dólares y se aceptaron compras 62,8 millones de dólares, un 76,3% del acuerdo logrado El Salvador aceptó todas las ofertas de compra para los bonos con vencimiento en 2025, por 19,4 millones de dólares correspondientes al 23,6% del total adquirido. En primera operación, en septiembre pasado, adquirió 565 millones de dólares lo que dejó un remanente en esos dos bonos de deuda de 1.035 millones de dólares. En la operación de septiembre, los bonos con vencimiento en enero de 2023 recibieron ofertas por 179,49 millones de dólares. Finalmente, se aceptaron compras por 133,04 millones de dólares. Esa cifra cubría el 16,3% de los 800 millones de dólares de la emisión que se lanzó en el gobierno del entonces presidente Francisco Flores (1999 a 2004), de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Pero levantó más interés la emisión de bonos con vencimiento en 2025 al conseguir ofertas por 432,5 millones de dólares, lo que representa el 54% de los 800 millones de dólares de la deuda. Esa emisión fue colocada por el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes (2009 a 2014), del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El Salvador también ha sido objeto de críticas de organismos financieros internacionales luego que adoptara el bitcoin como moneda de curso legal y de que hiciera una inversión en la criptomoneda por más de 106 millones de dólares de fondos públicos. El Fondo Monetario Internacional recomendó a El Salvador eliminar el bitcoin como moneda de curso legal debido principalmente a su volatilidad y falta de regulación, pero el gobierno de Bukele desestimó la recomendación y anunció que emitirá bonos en bitcoin. Pese las críticas y la fuerte caída del bitcoin, el presidente Bukele anunció recientemente la compra de más unidades de la criptomoneda. Desde que entró en vigor el uso de la criptomoneda se puso a disposición de los salvadoreños la billetera electrónica Chivo Wallet y el Congreso aprobó un fideicomiso para pagar un bono de 30 dólares para incentivar su uso. La billetera Chivo permite convertir las criptomonedas en dólares.

