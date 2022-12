Escolares, los dos primeros muertos de las protestas en Perú

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Familiares de un joven que muri durante las protestas en contra de la nueva presidenta de Per, Dina Boluarte, cargan su ataud hacia el cementerio en Andahuaylas, Per, el lunes 12 de diciembre de 2022. El Congreso de Per vot la semana anterior para destituir a Pedro Castillo del cargo y reemplazarlo con la vicepresidenta, Boluarte, poco despus de que Castillo intentara disolver el Parlamento antes de la votacin prevista para su remocin. (AP Foto/Franklin Briceno)