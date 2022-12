Enorme tormenta invernal causa tornados en sur de EEUU

December 13, 2022, 10:29 AM

Published: December 13, 2022, 10:29 AM Updated: December 13, 2022, 7:25 PM

Full Screen 1 / 4 Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved. Un sealamiento de camino cerrado en una autopista de Aurora, Colorado, el martes 13 de diciembre de 2022. (AP Foto/David Zalubowski)

Una enorme tormenta invernal que azota Estados Unidos provocó tornados que arrasaron con viviendas y causaron lesiones a un puñado de personas en algunas partes de Oklahoma y Texas, incluida la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth, en momentos en los que gran parte del centro del país, desde las Montañas Rocosas hasta la región centro-norte, se preparaban el martes para nevadas. Una zona que va desde Montana hasta el oeste de Nebraska y Colorado se encontraba bajo alertas de nevasca, y el Servicio Nacional de Meteorología informó que existía la posibilidad de que cayeran hasta 61 centímetros (2 pies) de nieve en algunas partes del oeste de Dakota del Sur y el noroeste de Nebraska. Se esperaba hielo y aguanieve en el este de las Grandes Llanuras. Se tenía previsto que el sistema de tormentas azotara la parte superior de la región centro-norte con hielo, lluvia y nieve durante días, y que se moviera hacia el noreste y el centro de los Apalaches, dejando caer nieve y lluvia helada para el miércoles por la noche. La amenaza de clima severo también continuaba vigente hasta el miércoles para Luisiana, Mississippi, Alabama y la región noroeste de Florida, de acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas, en Norman, Oklahoma. En el sur, una hilera de tormentas eléctricas que se movían sobre el norte de Texas y Oklahoma el martes temprano provocaron tornados, vientos, granizo y aguaceros, informó el meteorólogo Tom Bradshaw del Servicio Nacional de Meteorología. Las autoridades reportaron el martes decenas de viviendas y negocios dañados y varias personas heridas en los suburbios y condados en el norte de la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth. La agencia de meteorología estaba revisando una decena de zonas en el norte de Texas el martes para determinar si el daño fue causado por los fuertes vientos o por los tornados. Una alerta de tornado provocó que el Aeropuerto Internacional de Dallas-Forth Worth, ubicado cerca de Grapevine, emitiera el martes temprano una orden de refugiarse, pidiendo a los pasajeros que se alejaran de las ventanas. Más de 1.000 vuelos que salían y llegaban al aeropuerto fueron demorados, y más de 100, cancelados, de acuerdo con el servicio de rastreo FlightAware. ___ Groves informó en Sioux Falls, Dakota del Sur. Los periodistas de The Associated Press Ken Miller en Oklahoma City; Jill Bleed en Little Rock, Arkansas; Sam Metz en Salt Lake City; Trisha Ahmed en Minneapolis; Jesse Bedayn en Denver, y Margery Beck en Omaha, Nebraska contribuyeron a este despacho.

