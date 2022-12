México intenta resolver disputa con EEUU por maíz

El secretario de Relaciones Exteriores de Mxico, Marcelo Ebrard, llega a la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, el martes 15 de noviembre de 2022. (Willy Kurniawan/Pool Photo va AP) (Willy Kurniawan)

MEXICO CITY – El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció el lunes que viajará a Washington D.C. el viernes con el propósito de resolver una disputa sobre las importaciones del maíz estadounidense antes de una visita del presidente Joe Biden a territorio mexicano prevista para el próximo mes. Ebrard dijo que viajará a la capital estadounidense con otros funcionarios mexicanos para tratar de encontrar puntos de acuerdo sobre el maíz modificado genéticamente y otras cuestiones. Los mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos tienen previsto reunirse en la Ciudad de México el 9 de enero. México desencadenó la disputa cuando anunció sus planes de prohibir las importaciones de maíz transgénico para consumo humano y quizá también para alimentación animal. México fundamentó su decisión en preocupaciones en materia de salud, pero una restricción comercial de ese tipo violaría el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. México lleva años importando maíz transgénico estadounidense, por valor de aproximadamente 3.000 millones de dólares al año, y es el mayor mercado de exportación de maíz estadounidense. Los funcionarios mexicanos esperan evitar una querella dentro de los mecanismos del tratado sobre este tema, así como una disputa separada referente al sector energético mexicano. Estados Unidos dice que México está favoreciendo injustamente a sus compañías estatales de electricidad y petróleo sobre los competidores estadounidenses y proveedores de energías limpias. Canadá también se ha sumado a esta queja. Estados Unidos solicitó inicialmente reuniones en julio, pero hasta ahora no han aportado ninguna solución. Estados Unidos podría exigir un panel de arbitraje, y la disputa podría acabar en sanciones comerciales contra México.

