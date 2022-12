La ciudad de Surfside sufre importante reorganización tras la salida de varios altos funcionarios

SURFSIDE, Fla. – Una repentina sacudida llegó a la ciudad de Surfside. “Estoy muy decepcionado y todos estamos muy conmocionados”, dijo el ex alcalde de Surfside Charles Burkett.

En menos de 24 horas, la ciudad de Surfside ha perdido un administrador municipal, un subdirector y un jefe de policía.

“La forma en que se hizo esto está fuera de control”, dijo Burkett.

Durante la reunión de la comisión del martes por la noche, el actual alcalde de Surfside, Shlomo Danzinger, anunció por primera vez que el administrador municipal Andy Hyatt dejaba el cargo inmediatamente.

“Ha tenido algunos problemas familiares”, dijo el alcalde durante la reunión. “(Él) ha presentado su dimisión efectiva a partir de hoy”.

Una Comisionada de Surfside, Nelly Velazquez, expreso su conmoción.

“Es increíble”, dijo. “Tiene que avisar con dos semanas de antelación. No puede dimitir así y dejar nuestra ciudad tirada de esta manera, no entiendo lo que está pasando aquí. Entiendo que quizá la gente no se lleve bien entre sí”.

El miércoles se anunciaron otras dos dimisiones. Asistente de Gerente de la Ciudad y CFO Jason Greene y jefe de Policía Rogelio Torres renunció, citando razones personales.

Burkett dice que no se cree lo de las dimisiones.

“¿Es eso cierto?” se pregunta Burkett. “Este equipo es el equipo que nos llevó a través de COVID, nos llevó a través del colapso de las Torres Champlain.

“Puedes tener diferencias de opciones, pero hay ciertos procedimientos para manejarlo”.

Local 10 News se puso en contacto con Danzinger para una entrevista. Primero dijo que no podía porque no estaba en la ciudad, y cuando se le pidió una entrevista telefónica, dijo que no tenía comentarios.

Local 10 también se puso en contacto con todos los comisionados de Surfside, pero solo Fred Landman respondió que no tenía nada que añadir.