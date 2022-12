Clima frío en rumbo al Sur de la Florida para Navidad

PEMBROKE PARK, Fla. – Esta temporada ha sido cálida hasta ahora en el Sur de la Florida, con la lectura más fría para Miami llegando a sólo 63 el 19 de octubre. Noviembre cayó como el segundo más cálido registrado, y diciembre ha estado en una trayectoria similar. Pero todo eso parece cambiar justo a tiempo para Navidad.

Pero todo eso parece cambiar justo a tiempo para Navidad. De hecho, puede estar en la lista de los 10 mejores días de Navidad más fríos registrados.

Top 10 coldest Christmases (WPLG)

La razón del clima cálido ha sido una joroba obstinada en la corriente de chorro, que ha mantenido una alta presión persistente y fuerte sobre Florida.

Esto ha actuado como un bloque de aire frío, evitando que cualquier frente frío significativo invada la zona. Este golpe en la corriente de chorro finalmente se está descomponiendo esta semana, ya que un potente sistema de baja presión se carga al este de las Rockies. Esto abre la puerta al aire que se ha estado enfriando sobre la capa de nieve del norte de Canadá para derramarse hacia el sur en los Estados Unidos.

Será un brote ártico excepcional, con temperaturas tan frías como -40 y escalofríos de viento a -60 en lugares como Wyoming y Montana. Dallas puede ver temperaturas bajo cero durante 3 días, un lugar que no está construido para el frío como lo mostró la helada de febrero de 2021 y la crisis energética resultante.

Para el sur de la Florida, estaremos experimentando un clima cálido durante toda la semana, y el frente no se cerrará hasta el viernes por la noche.

Rápidamente hará que las temperaturas caigan, con mínimos en los 50 a 40 grados inferiores tanto en la víspera de Navidad como en la mañana de Navidad. Las tardes serán brillantes y soleadas, pero las altas temperaturas pueden tener dificultades para alcanzar los 60 grados.

Forecast low temperatures (WPLG)

Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Miami tuvo una Navidad tan fría? No hace mucho, en realidad. Hace solo dos años, en 2020, la mañana de Navidad estaba en 49 (aunque el máximo de ese día llegó a mediados de los 70). Así que el frío de este año parece más notable.

Aún así, el Sur de la Florida hará lo que mejor sabe hacer y se mostrará como uno de los lugares más cálidos y cómodos para estar en el corazón del invierno.