Fuerte turbulencia deja varios heridos en vuelo a Hawai

December 19, 2022, 10:58 AM

Esta fotografía tomada por la pasajera Jazmin Bitanga muestra el interior de un avión de Hawaiian Airlines en su vuelo de Phoenix a Honolulu, el domingo 18 de diciembre de 2022, luego de una fuerte turbulencia durante el vuelo. (Cortesía de Jazmin Bitanga vía AP (Jazmin Bitanga, Jazmin Bitanga)

HONOLULU, Hawai – Un vuelo de Phoenix a Honolulu en que viajaban muchas personas en vacaciones navideñas enfrentó una fuerte turbulencia poco antes de aterrizar, causando que pasajeros y objetos que no estaban sujetados volaran por la cabina e hirieran gravemente a 11, indicaron funcionarios y pasajeros. En total, 36 personas recibieron atención médica luego del turbulento vuelo de Hawaiian Airlines del domingo por golpes, magulladuras, cortes y náuseas, dijo Jim Ireland, director de los Servicios Médicos de Emergencia de Honolulu. Veinte personas fueron trasladadas a hospitales, 11 de ellas en estado grave. “También estamos muy contentos y nos sentimos afortunados de que no haya habido muertes u otras lesiones serias. Y también tenemos muchas esperanzas de que todos se recuperarán por completo”, comentó Ireland. El vuelo tenía casi 300 personas a bordo y llevaba a muchos pasajeros que viajaban a Hawai para las vacaciones, como Jacie Hayata Ano, que iba a casa. “Fue tan solo tambaleante”, indicó a KHON-TV. “Y luego, rápidamente se intensificó hasta el punto en que no sacudíamos tanto que básicamente estábamos flotando en nuestros asientos”. La pasajera Jodette Neely narró al programa “Today” de la cadena NBC que vio cuando varias personas se estrellaban de cabeza con el techo del avión. “Estaba aferrada al asiento frente a mí, en su parte superior, para agarrarme, pese a que tenía puesto el cinturón de seguridad”, declaró. El jefe de operaciones de Hawaiian Airlines, Jon Snook, dijo que ese tipo de turbulencia es aislada e inusual, y subrayó que la aerolínea no había experimentado nada parecido recientemente. Tres asistentes de vuelo se encuentran entre los heridos, añadió. La pasajera Kaylee Reyes dijo a Hawaii News Now que su madre apenas se había sentado cuando inició la turbulencia y no tuvo tiempo de abrocharse el cinturón de seguridad. “Ella voló y se golpeó contra el techo”, afirmó Reyes.

