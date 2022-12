Juez cuestiona inmunidad diplomática de Saab

MIAMI – Un juez federal del Sur de la Florida cuestionó el martes por qué debería aceptar el alegato de inmunidad diplomática de un aliado del presidente venezolano Nicolás Maduro si Estados Unidos no reconoce la legitimidad del gobierno al que supuestamente representaba cuando fue detenido. Tras una audiencia de casi dos horas en los tribunales federales del centro de Miami, el juez Robert Scola dijo que la semana próxima emitirá una orden con su decisión sobre el pedido de desechar el caso formulado por el empresario colombiano Alex Saab, a quien Estados Unidos considera un testaferro de Maduro. “Estados Unidos no reconoce al régimen de Maduro como gobierno legítimo de Venezuela”, expresó Scola y de inmediato preguntó por qué entonces debería él validar la presunta inmunidad diplomática de Saab. Scola dijo que como se trata de un gobierno que no es reconocido por Washington, tampoco lo son los documentos que emite o sus decisiones. Saab está acusado de haber lavado cientos de millones de dólares que obtuvo a través del pago de sobornos a funcionarios venezolanos a cambio de contratos para la construcción de viviendas económicas. Cerca de 350 millones de dólares de esos negocios corruptos fueron sacados de Venezuela y pasaron por Estados Unidos, de acuerdo con las acusaciones. Saab podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión si es declarado culpable. El empresario fue extraditado hace poco más de dos años y desde entonces ha alegado que no puede enfrentar cargos en Estados Unidos porque gozaba de inmunidad diplomática al momento de su arresto. Saab se ha declarado inocente y asegura que estaba en una misión humanitaria camino a Irán cuando su avión se detuvo en Cabo Verde para recargar combustible. Su defensa ha reclamado su inmediata liberación al considerar que fue “secuestrado” ilegalmente cuando viajaba como representante diplomático de Venezuela a Irán.

