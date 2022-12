Reportan primer ocelote albino en Colombia

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Un ocelote albino adulto tumbado dentro del Parque de Conservacin, una reserva para la rehabilitacin animal privada que ante fue un zoo en Medelln, Colombia, el viernes 23 de diciembre de 2022. El felino, hallado hace un ao cuando an era un beb de 440 gramos, no puede ser liberado al enterno silvestre debido a su dificultad para camuflarse y a su ceguera. (AP Foto/Jaime Saldarriaga)