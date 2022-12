Perú alista reparaciones a familias de muertos en protestas

Gente en el cortejo fnebre de Clemer Rojas, de 23 aos, fallecido durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, en Ayacucho, Per, el sbado 17 de diciembre de 2022. Nueve personas han muerto en Ayacucho de un total de 22 en varias partes del pas en menos de una semana desde que empezaron las protestas. (AP Foto/Franklin Briceo)

(Franklin Briceno), Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved)