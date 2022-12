Guardia Nacional va casa por casa en Buffalo tras tormenta

December 28, 2022, 9:30 AM

Published: December 28, 2022, 9:30 AM Updated: December 28, 2022, 8:58 PM

Dos elementos de la Guardia Nacional visitan una casa para ver cmo se encuentran sus ocupantes tras una tormenta invernal, el mircoles 28 de diciembre de 2022, en Buffalo, Nueva York. (AP Foto/Jeffrey T. Barnes) (Jeffrey T. Barnes, 2022.Associated Press. All Rights Reserved.)

La Guardia Nacional hizo un recorrido puerta por puerta el miércoles en partes de Buffalo para verificar que las personas que se quedaron sin energía eléctrica estuvieran bien luego de la tormenta invernal más letal en el área en décadas, y las autoridades enfrentaban la posibilidad trágica de hallar más víctimas en medio de la nieve que se derretía. Ya se han reportado más de 36 fallecimientos en el oeste de Nueva York a consecuencia de la tempestad que el viernes y el sábado azotó gran parte del país, incluido Buffalo. Carolyn Eubanks, que utilizaba una máquina de oxígeno para respirar, se desplomó tras quedarse sin energía eléctrica en su casa de Buffalo en un momento en que los rescatistas no podían responder a las llamadas telefónicas, le dijo su hijo Antwaine Parker al periódico The Buffalo News. “Me dijo ‘Ya no puedo seguir’ y yo le dije: ‘Mamá, sólo ponte de pie’. Cayó en mis brazos y nunca dijo una palabra más”, le dijo Parker al diario. Parker y su medio hermano tocaron en las casas de los vecinos en busca de ayuda. La hallaron cuando un desconocido, David Purdy, respondió a su llamado y les ayudó a cargar a Eubanks, de 63 años, hasta el interior de su vivienda e intentó en vano reanimarla. Purdy y su prometida custodiaron el cuerpo hasta que los rescatistas llegaron al día siguiente. “Lo hice con el mayor respeto que pude”, le dijo Purdy a The Buffalo News. Timothy Murphy, de 27 años, murió después de que la nieve tapó la salida de gases de un calefactor y ello provocó que su vivienda en Lockport se llenara de monóxido de carbono, señaló la policía del condado Niagara. Monique Alexander, de 52 años, fue hallada enterrada en la nieve tras salir a la tormenta por razones que se desconocen, le dijo su hija al mismo periódico. Anndel Taylor, de 22 años, murió dentro de su automóvil después de que se quedó atascada mientras regresaba a casa desde su trabajo, le dijo su familia al canal televisivo WSOC-TV. Luego de que el miércoles el clima se mostró un poco más benigno y disminuyó el número de apagones, integrantes de la Guardia Nacional de Nueva York tocaban las puertas de las viviendas en Buffalo y sus suburbios. Más de 600 efectivos de la Guardia Nacional han sido despachados al oeste del estado de Nueva York, indicaron autoridades. “Tememos que haya individuos que podrían haber perecido, que vivían solos, o personas que no la estén pasando bien”, dijo Mark Poloncarz, ejecutivo del condado Erie. Buffalo está en el condado. Un par de elementos de la Guardia Nacional tocaron a la puerta de una casa mientras personas cerca de allí intentaban retirar la nieve para tener acceso a negocios en una avenida importante de Buffalo. Veinticinco equipos de la Guardia estaban haciendo esas rondas el miércoles, dijo el portavoz Eric Durr vía telefónica. Indicó que los efectivos ya habían efectuado antes algunos recorridos para ver cómo se encontraban las personas. ___ Peltz reportó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Jeffrey T. Barnes en Buffalo, Rebecca Santana en Washington y Julie Walker en Nueva York contribuyeron a este despacho.

