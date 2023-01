Detienen a hombre que atacó a policías con machete en NY

En esta fotografía proporcionada por el Departamento de Policía de Nueva York se muestra a la comisionada de la policía de la ciudad de Nueva York, Keechant Sewell, durante una conferencia de prensa el sábado 31 de diciembre de 2022. (NYPD via AP) (Uncredited)

NUEVA YORK – Un hombre acusado de atacar a la policía con un machete cerca de Times Square en Nueva York en la víspera de Año Nuevo fue detenido el lunes bajo cargos de intento de asesinato, de acuerdo con la policía, mientras las autoridades siguen investigando si estuvo motivado por el extremismo islámico. Trevor Bickford, de 19 años, también enfrenta a cargos de intento de agresión por el ataque que dejó dos agentes heridos, dijo el Departamento de Policía de Nueva York en un comunicado. Bickford, que vive en Wells, Maine, permanecía hospitalizado el lunes, después de que la policía le disparó en el hombro durante el enfrentamiento y estaba a la espera de ser procesado judicialmente. Se desconoce si tiene un abogado que comente sobre su situación judicial. The Associated Press envió mensajes a sus familiares en busca de comentarios. El incidente se produjo unas dos horas antes de la medianoche del sábado, justo a las afueras de la zona de alta seguridad donde los asistentes son sometidos a un control de armas antes de entrar en una de las celebraciones de Año Nuevo más grandes y famosas del mundo. Dos agentes resultaron gravemente heridos con el machete antes de que el sospechoso fuera abatido, según las autoridades. Los dos agentes fueron hospitalizados, uno con fractura de cráneo y el otro con un corte importante, y se espera que se recuperen. El sospechoso también. Un oficial enterado del tema le dijo a The Associated Press el domingo que los investigadores creen que Bickford viajó a la ciudad de Nueva York hace unos días. Están investigando si realizó el viaje específicamente para atacar a la policía en las celebraciones de Times Square, comentó el agente, quien habló bajo condición de anonimato debido a que la investigación está en curso. La policía de la ciudad de Nueva York y funcionarios federales siguen tratando de discernir un motivo, y los investigadores están revisando las publicaciones en internet de Bickford, entre las cuales hay menciones de posturas extremistas islámicas, de acuerdo con el agente.

