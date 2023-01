Líderes latinoamericanos vuelven a dar bienvenida a Lula

El presidente de Brasil, Luiz Incio Lula da Silva, estrecha la mano del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una reunin bilateral en el palacio Itamaraty, el da despus de la investidura de Lula en Brasilia, Brasil, el lunes 2 de enero de 2023. (AP Foto/Eraldo Peres)

(Eraldo Peres, Copyright 2023. The Associated Press. All rights reserved)