Policía: Hombre baleado, enfrenta cargos de robo después de ir a la casa de su ex novia en Miami-Dade

CONDADO DE MIAMI-DADE, Fla. – Un hombre fue a la casa de su ex novia sin invitación el día de Año Nuevo y se fue en una ambulancia después de recibir un disparo en el hombro, dijeron las autoridades.

El tiroteo fue reportado alrededor de las 11:30 a.m. del domingo en la cuadra 2100 de la Calle 44 Noroeste.

Según la policía de Miami-Dade, un hombre y otra mujer que viven en el hogar estaban allí en ese momento y la mujer le dijo al sospechoso, Jacare Jaime Liverpool, de 21 años, que se fuera después de entrar en el hogar sin su permiso.

La policía dijo que se produjo una discusión y Liverpool empujó a la mujer, haciéndola caer al suelo, después de que ella le dijo repetidamente que abandonara su casa.

Según el informe de arresto del sospechoso, el otro hombre fue a un dormitorio, agarró un arma y regresó a la sala de estar donde le disparó al sospechoso en el hombro izquierdo.

Liverpool fue llevado al Centro de Trauma Ryder del Jackson Memorial Hospital para ser tratado.

El informe no indicó si la ex novia también estaba en casa en ese momento, pero los detectives entrevistaron más tarde a las tres personas que viven en la residencia y determinaron que Liverpool no tenía permiso para estar allí.

La policía dijo que Liverpool y su ex nunca habían vivido juntos y no tienen hijos en común.

Una vez que sea dado de alta del hospital, Liverpool será llevado a la cárcel y acusado de robo con asalto o agresión.